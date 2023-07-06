В Україні почали видавати гранти для ветеранів на власний бізнес

6 липня в Україні оголосили результати програми підтримки ветеранських бізнесів. Так, кошти на створення чи розвиток свого бізнесу отримають 19 захисниць та захисників, які брали участь у російсько-українській війні та їхні дружини чи чоловіки.

"Гранти для ветеранів та ветеранок та другого з їх подружжя – це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання – допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи", – сказала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових. Вісьмом виплатять до 500 тис. грн фінансової допомоги, решті – до 250 тис. грн. Загальна сума складе 6,8 млн грн.

Щоб стати учасником чи учасницею грантової програми для ветеранів та другого з подружжя, можна подати заявку на порталі "Дія" за посиланням.