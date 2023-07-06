Світовий ринок загальнодоступних хмарних послуг торік перевищив $500 мільярдів, – IDC

Обсяг світового ринку загальнодоступних хмарних послуг у 2022 році зріс на 22,9% і сягнув $545,8 млрд.

Про це йдеться у звіті дослідницької фірми IDC, передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики компанії поділяють хмарний ринок на три головні сегменти – інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга (Paas), а також програмне забезпечення як послуга (SaaS), причому всередині третього сегмента виділяються програми та програмне забезпечення для системних середовищ.

Програми є найбільшим сегментом ринку – на них припадає близько 45% сукупної виручки. Друге місце займає сегмент IaaS (21,2%), і третє-четверте ділять два сегменти, що залишилися, з показниками в районі 17%.

На ринку домінують п'ять провідних постачальників хмарних послуг – Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google та Oracle Corp. Їхня сукупна частка ринку становить понад 41%, а їх виручка за минулий рік зросла на 27,3%, тобто випереджаючими темпами.