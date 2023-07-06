Фінляндія продовжила заборону на туристичні поїздки для росіян

Фінляндія розширила обмеження на в’їзд і транзит громадян Російської Федерації.

Як заявили в МЗС Фінляндії, уряд вирішив зберегти запроваджену раніше заборону на туристичні поїздки громадян Росії, як і транзитний проїзд для них через Фінляндію до інших країн Шенгенської зони, передає Європейська правда.

Крім того, посиляться обмеження для ділових поїздок, в’їзду росіян-студентів та власників нерухомості на території Фінляндії.

Громадянам РФ, які їдуть у відрядження, в’їзд через фінський кордон дозволятимуть лише в разі поїздки безпосередньо у Фінляндію – транзит буде заборонений. Крім того, потрібно буде довести, що такий бізнес-мандрівник справді має поважну причину для особистого приїзду.

Власникам нерухомості також доведеться пояснювати причини приїзду.

Студентам надалі дозволять брати участь лише у програмах для отримання наукового ступеня чи в рамках обміну.

Дане рішення є оновленням до рішення від 29 вересня 2022 року. Нові правила набудуть чинності з опівночі 10 липня.