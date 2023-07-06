Голова Фонду держмайна призначив собі двох нових заступників

Фонд державного майна України (ФДМУ) призначив заступниками голови Олександра Федоришина та Людмилу Дарагана.

Відповідні накази голова Фонду підписав 5 липня, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Згідно із наведеними у повідомленні біографічними даними, Олександр Федоришин – адвокат, має багаторічний досвід в питаннях корпоративного права. З 2016 до 2020 року був Третейським суддею та членом Президії Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. До призначення на посаду заступника голови ФДМУ очолював Департамент корпоративних прав держави.

Людмила Дараган має юридичну освіту, з 2019 по 2022 рік працювала Державним секретарем Міністерства у справах ветеранів. До призначення на посаду заступниці голови ФДМУ була керівником Апарату Фонду. На цій посаді у статусі виконуючого обов’язки її замінить Нікіта Нікітенко.

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Як повідомлялося, 20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон "Щодо оптимізації структури Фонду державного майна України", який розширив повноваження голови ФДМУ: він отримав право самостійно призначати та звільняти своїх заступників. До цих пір вони призначались на посаду за поданням прем'єр-міністра, а звільнялись президентом. Закон також дозволяє Фонду розпочати продаж конфіскованих активів підсанкційних осіб.

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