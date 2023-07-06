Резерви Нацбанку встановили рекорд за всю історію України

Міжнародні резерви України за підсумками червня зросли на $1,7 мільярда і сягнули майже $39 млрд, що є рекордним показником за всю історію незалежної України.

Про це голова правління Національного банку Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні", – прокоментував голова НБУ.

Пишний уточнив, що у червні на рахунки уряду надійшло $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн – від Світового банку, $15 млн – від уряду Фінляндії. Крім того, у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування та отримала другий транш за програмою співпраці з МВФ обсягом $886 млн.

"Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України становили $37,31 млрд, збільшившись у травні на 4%. Цей показник був максимальним за останні 11 років. Більший обсяг резервів фіксувався лише у серпні 2011 року.