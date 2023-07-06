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Резерви Нацбанку встановили рекорд за всю історію України

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Міжнародні резерви України за підсумками червня зросли на $1,7 мільярда і сягнули майже $39 млрд, що є рекордним показником за всю історію незалежної України.

Про це голова правління Національного банку Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні", – прокоментував голова НБУ.

Пишний уточнив, що у червні на рахунки уряду надійшло $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн – від Світового банку, $15 млн – від уряду Фінляндії. Крім того, у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування та отримала другий транш за програмою співпраці з МВФ обсягом $886 млн.

"Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України становили $37,31 млрд, збільшившись у травні на 4%. Цей показник був максимальним за останні 11 років. Більший обсяг резервів фіксувався лише у серпні 2011 року.

Автор: 

валютний резерв (199) НБУ (9371) золотовалютний резерв (251)


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Топ коментарі
+12
За всю українську історію, золотовалютні резерви зростали зарахунок праці української економіки. Зараз резерви зростають зарахунок європейських і американських платників податків. Тобто якщо завтра ЄС і США, скажуть клоунам - "досвідос", українська економіка опиниться у 90-х, з інфляцією 100% на місяць.
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06.07.2023 19:12 Відповісти
+7
Ну а шо, "незалежна" журнашлістіка вона така
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07.07.2023 01:13 Відповісти
+6
ОГО, ДОСЯГЛИ ТАК ДОСЯГЛИ. інфляція така що без 1тис в магазин можна навіть не заходити на вечір скупиться.
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06.07.2023 19:40 Відповісти
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Кацапам таку суму заносять кожен місяць за газ та нафту.І здається,що це одні і ті самі особи.
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06.07.2023 19:07 Відповісти
https://biz.censor.net/user/460389

Кацапам таку суму заносять кожен місяць за газ та нафту.

ХТО?

ЧИ СУМУ ВИССАВ З 21-ГО ПАЛЬЦЯ?
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06.07.2023 21:07 Відповісти
Гарна в тебе "хвамілія".Шкода,що ти дебіл.
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06.07.2023 21:50 Відповісти
Хоч Паша і відомий персонаж, але щодо цифр дибіл тут ти
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07.07.2023 10:56 Відповісти
пашка ещё злостный рекламщик ковидной ширки, подтанцовывал ляшку со шмыгальём, казал кто не ширнётся- тот сдохнет и его на улице сожгут в индии
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07.07.2023 14:22 Відповісти
За всю українську історію, золотовалютні резерви зростали зарахунок праці української економіки. Зараз резерви зростають зарахунок європейських і американських платників податків. Тобто якщо завтра ЄС і США, скажуть клоунам - "досвідос", українська економіка опиниться у 90-х, з інфляцією 100% на місяць.
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06.07.2023 19:12 Відповісти
НЕ ПЛУТАЙТЕ.

КРЕДИТИ УКРАЇНІ І кредити певній владі(такі ,здається,взагалі не існує)
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06.07.2023 21:10 Відповісти
ОГО, ДОСЯГЛИ ТАК ДОСЯГЛИ. інфляція така що без 1тис в магазин можна навіть не заходити на вечір скупиться.
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06.07.2023 19:40 Відповісти
Подумалося------вони вже розподілили між собою ці гроші--------хто скільки візьме, коли будуть тікати з України?
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06.07.2023 20:01 Відповісти
як можна розподілити "між собою гроші" із золотовалютних резервів. Ти хоч голову на плечах маєш? Чи ти просто в голову кладеш їжу??
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07.07.2023 07:58 Відповісти
Ну, в тебе й апетит!
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07.07.2023 11:07 Відповісти
причому тут апетит? чи я не правду написав. Не ну якщо ти сам живеш і купуєш тільки мівіну то так, треба менше. І це все саме необхідне "дивлячись на цінники".
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08.07.2023 14:20 Відповісти
Живу не сам, зі мною син студент. Мівіну не пробував вже не пам'ятаю скільки років, ще до того, як її Нестле купила. Дійсно, економлю, бо вже пенсіонер, але у мене не бощ з м'ясом, а м'ясо з борщем. Місця треба знати і не лінуватися.
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08.07.2023 20:15 Відповісти
ну а у мене крім двох дітей ще дружина і 3 кота!
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08.07.2023 20:50 Відповісти
Ну, я ж свою кицю не порахував.
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09.07.2023 08:48 Відповісти
ви зараз не повірите, морква в 2014 році коштувала 2,5 гр. за кіло. Подивився старий чек.
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06.07.2023 19:56 Відповісти
Морква, буряк та цибуля зараз в одній ціновій категорії з цитрусовими та бананами і можуть наздогнати авокадо. З одного боку, я розумію, що на ціну вплинула окупація значної частини Запорізької та Херсонської областей і події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС, але нахіба нам міністерство аграрної політики та продовольства, яке не відслідковує ситуацію, не прогнозує й не орієнтує виробників?
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07.07.2023 11:15 Відповісти
Овации Найвеличнишому лидору и его прихлебателям. В ноги уже падать и униженно благодарить или ещё подождать, когда борщевой набор будет стоить пару тысяч? Мосейчучка, ааууу!!!
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06.07.2023 20:55 Відповісти
Ну а шо, "незалежна" журнашлістіка вона така
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07.07.2023 01:13 Відповісти
могли би понизити ключову ставку НБУ.зараз 25-ЗАДО..У_Я
А ЗНАЧИТЬ ЗРОБИТИ КРЕДИТИ"підйомними'

АЛЕ ВОНИ,БЛ..НЕЗАЛЕЖНІ.НБУ ЯК СОБАКА НА СІНІ
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06.07.2023 21:05 Відповісти
Старця торба годує.
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07.07.2023 00:28 Відповісти
Хвалитися зайомними грошима це явний приклад олігофренії.
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07.07.2023 01:10 Відповісти
якщо проаналізувати .то найбільші ЗВР були перед кризами і супер обвалами ....так що чекати ближчих рік доллар по 100...
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07.07.2023 09:45 Відповісти
Є з чого бути в такому екстазі. Тепер буде з чого красти і морди роз'їдати.
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07.07.2023 14:57 Відповісти

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