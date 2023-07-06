В Україні зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю

Аграрії 12 областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. На площі 308,2 тис. га (3%) при врожайності 33,2 ц/га намолочено 1 млн 24 тис. тонн зерна.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, це, зокрема:

ячмінь – 235 тис. га (16%) при врожайності 34,3 ц/га намолочено 805,8 тис. тонн;

пшениця – 51,4 тис. га (1%) при врожайності 33,5 ц/га намолочено 172 тис. тонн;

горох – 21,7 тис. га (15%) при врожайності 21,1 ц/га намолочено 45,8 тис. тонн.

По збиранню зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які обмолотили 118 тис. га (19%), а найбільше намолотили на Одещині – 468,8 тис. тонн.

Крім того, сільгосптоваровиробники 5 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 47,7 тис. га (3%) намолочено 86,2 тис. тонн насіння при урожайності 18,1 ц/га.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що урожай зернових в Україні цього року очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 5-7% менше, ніж минулого року.