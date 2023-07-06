Польща просить Єврокомісію заборонити імпорт української малини

Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Валідемар Буда звернувся до Європейської Комісії з проханням включити малину до списку заборонених для імпорту українських сільгосптоварів.

"Сезон починається. У нас багато замороженої малини на складах, у холодильних камерах, у морозильних камерах, і є малина, яка надійшла з України. Міністр (Вальдемар, – ред.) Буда кілька днів тому звернувся до Єврокомісії з проханням включити малину до списку продуктів (на які поширюється заборона на імпорт із України, – ред.)", – повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш у інтерв'ю PAP Studio, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання щодо ситуації на ринку малини та ягід, міністр оцінив її як "складну". Минулого року, за його словами, закупівельна ціна за кілограм досягала 20 злотих (178,42 грн), а нині вже 4 злотих (35,68 грн). Телуш заявив, що уряд планує вжити заходів та втрутитися у ситуацію.

За інформацією міністра, він зустрівся вчора з фермерами, які мітингували в Ополе-Любельському воєводстві. Вони обурювалися критично низькими закупівельними цінами на малину з боку переробників, які опустилися до 4,5-5 злотих (40,15-44,60 грн) при собівартості виробництва ягоди у 7,44 злотих (66,37 грн). Фермери вимагали запровадити обов'язкові перевірки на наявність пестицидів в українських ягодах та призупинити їх безконтрольне надходження до країни.

Телуш також зазначив, що сумнівається у можливій підтримці з боку Єврокомісії.

"Я вже бачу за поведінкою Європейської Комісії, що це буде дуже складно. Я перевірив, чи є велика кількість малини, що надходить, проблемою тільки для Польщі або для всіх прикордонних країн. На даний момент, якщо ми говоримо про приплив з України, проблема тільки для Польщі. Так що ми самі оскаржуватимемо, а оскаржувати треба", – підкреслив Телуш.

При цьому глава польського Мінсільгоспу виключив можливість субсидування виробництва малини та ягідних культур як реакцію на ситуацію, що склалася.

"Якби ми оголосили сьогодні, що будуть якісь субсидії, звичайно, компанії не підвищили б ціну. (...) Це не вихід", – зазначив він.

За інформацією міністра, одна з компаній, підвідомча його відомству, швидше за все, почне закуповувати малину вже "найближчим часом" за ціною вищою, ніж на ринку, щоб допомогти виробникам.