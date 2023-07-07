Фонд держмайна залучив від приватизації рекордну за 10 років суму

Упродовж січня-червня цього року Фонд державного майна залучив до держбюджету від приватизації 1,82 млрд грн, що є рекордною сумою від приватизації за останні десять років.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що за аналогічний період трьох попередніх років приватизація принесла майже таку ж суму. Середній показник інвестицій за попередні 10 років становив лише 267 млн грн.

Серед визначних аукціонів у першому півріччі – приватизація будинків готелю "Ермітаж" у Києві, який став найбільшим продажем під час повномасштабного вторгнення (311 млн грн), а також продаж першого морського порту в історії України. За "Усть-Дунайськ" вдалося залучити 201 млн грн до держбюджету.

Незабаром Фонд держмайна планує відновити велику приватизацію, а також розпочати приватизацію майна, вилученого у російських олігархів, наголосили в повідомленні.