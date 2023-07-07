Україна подала заявку на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

Україна подала офіційний запит на приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

Про це в п’ятницю повідомила влада Японії та Нової Зеландії, передає Reuters.



Нова Зеландія, яка виконує функції юридичного депозитарію партнерства, отримала офіційний запит на приєднання від України ще у травні, повідомив представник міністерства закордонних справ країни.



За його словами, наступні кроки в процесі подачі заявки визначатимуться всіма членами CPTPP, які мають зустрітися в новозеландському місті Окленд 16 липня.



Міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив на черговій пресконференції, що Токіо, як член CPTPP, "має ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди" з погляду доступу до ринку та правил.

CPTPP включає Австралію, Велику Британію, Бруней, Канаду, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур і В'єтнам. Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Ріка та Уругвай також мають заявки на приєднання.

Країни Транстихоокеанського партнерства переважно експортують електроніку, машини, автомобілі та мінеральне паливо.