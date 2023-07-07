Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС почали отримувати державну допомогу

АТ "Укрпошта" 6 липня почала виплачувати державну допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що в такий спосіб фінансову підтримку у 5 тис. грн від держави вже отримали громадяни, які перебувають у Херсонській міській лікарні.

Крім того, Держказначейство вже перерахувало 4,47 млн грн на виплату допомоги 532 постраждалим жителям Херсонщини та 362 – Миколаївщини. Відповідно до їхніх заяв, гроші вже надійшли на банківські рахунки.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС держава вже спрямувала 4 млрд грн.