"Укрзалізниця" відновить залізничне сполучення між Києвом та Слов’янськом

З огляду на дефіцит на краматорському напрямку "Укрзалізниця" вирішила додати сполучення між Києвом та Слов’янськом.

Як повідомляє пресслужба компанії, з 11 липня маршрут поїзда №101/102 Херсон – Київ буде видовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку (через Полтаву) він виконає перший рейс за новим графіком з 12 липня.

Зазначається, що Донецька залізниця також організовує спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки київсько-херсонського рейсу.

Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею, виходять нові сполучення для пасажирів з Донеччини: Корсунь, Сміла, Долинська, Миколаїв. А для пасажирів з Херсонщини: Гребінка, Лубни, Миргород, Полтава-Київська, Красноград та Лозова.

Із Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48.

Зі Слов’янська поїзд відправлятиметься по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

Квитки можна придбати у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах "Укрзалізниці".