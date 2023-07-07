Підвищення тарифів на електроенергію не вплинуло на сповільнення інфляції

У червні підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств було більшим, ніж очікував Національний банк. Водночас це не вплинуло на подальше зниження інфляції.

Про це йдеться у липневому макроекономічному огляді Національного банку.

"У червні було підвищено тарифи на електроенергію для домогосподарств, дещо більше, ніж очікував НБУ, що, однак, не завадило подальшому зниженню інфляції", – йдеться у ньому.

Зазначається, що минулого місяця споживча інфляція в Україні впала нижче 15% в річному вираженні.

Це сталося через те, що інші чинники переважили ефекти від підвищення тарифів. Зокрема, зміцнення готівкового курсу, велика пропозиція продовольства та зниження цін на пальне завдяки наявності значних запасів.

"Фундаментальний інфляційний тиск знижується відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці", – наголосили в огляді.

Як повідомлялося, у травні інфляція впала до 15,3%, що було найнижчим показником з березня минулого року.