В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії

Українські енергетики 6 липня о 16:00 зафіксували найвище споживання за першу половину літа – на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер.

Як пояснює НЕК "Укренерго", таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків.

Причиною суттєвого зростання споживання є, насамперед, активне використання кондиціонерів, зазначили в компанії.

"Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих ворожих обстрлів.

До того ж наразі тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.

"Укренерго" закликає громадян зменшити використання кондиціонерів та потужних електроприладів у період з 16:00 до 23:00. Також енергетики просять не вмикати їх одночасно, особливо у вечірні години.