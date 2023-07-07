В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії
Українські енергетики 6 липня о 16:00 зафіксували найвище споживання за першу половину літа – на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер.
Як пояснює НЕК "Укренерго", таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків.
Причиною суттєвого зростання споживання є, насамперед, активне використання кондиціонерів, зазначили в компанії.
"Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих ворожих обстрлів.
До того ж наразі тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.
"Укренерго" закликає громадян зменшити використання кондиціонерів та потужних електроприладів у період з 16:00 до 23:00. Також енергетики просять не вмикати їх одночасно, особливо у вечірні години.
Будь ласка, зачекайте...
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В ОКОПАХ активне використання кондиціонерів...
І де у нас брешуть?
Не выдадут вас Бидону
Ну, или сами по ошибкё поёдё.тё во флориду поплёскаться нёмного.
о речі а шо там Кучма? спеціально персональну ракету з тих які Кучма здала - повернути на маєток, одну. ППО сказало би -
Не обижайте Ахмето... , наших шахтеров , бо услышите под Вашими окнами дивную музыку , в смысле - стук шахтёрских касок.
Другое дело,что налог 70-80% с этой цены должен в бюджет идти,а не Ахметову в карман.
просто брешуть. майже всі виїхали ж.
Знову за своє - ми підвищили вам тариф, але не користуйтесь електроенергією, за яку платитимете втричі більше. Це конгеніально. А може ви, довбойоби, будете генерувати більше електроенергії, а не економити на закупівлях мазута, вугілля тощо? А може, перестаньте вже розказувати кінчені казочки про то, що раптом стало не вистачати на кондиціонування - а як цікаво ми раніше жили, коли в країні була важка промисловість і було 40 мільйонів жителів, а не 10, як зараз?
У мене в таку спеку працює лише вентилятор! То й його я не маю права включити? ВСЕ інше, навіть холодильник, ВИМКНЕНЕ! Кондіціонер також не вмикаю! Бойлер також вимкнений! Навіть у ванній кімнаті світло не вмикаю, коли треба руки помити, чи шию, бо лампочка така.
А якби я те все включила вчора?)))
Ви взагалі не маєте виправдовуватись, ви платите за спожиту електроенергію, і платите чималі грошенята, тому включайте що хочете. На відміну від підприємств вонючих олігархів, які отримують все за 1 копійку за рахунок держави.
Коли вони підняли вартість квт на 1.20 грн, мені здавалося, що тепер можна буде не перейматися й бути впевненим, що а ні влітку, а ні взимку не будуть графіків застосовувати. Але коли пишуть приблизно такі речі... Начеб-то нічого такого й не сказали, але неначе натякають на щось)) Навіть в минулому році влітку такого не було)) (Правда, й такої спеки також не було)
Мені не потрібні такі дані, мені потрібне світло! Вода й газ. Тому що, вірно Ви підмітили, я за все плачу немалі гроші. Й я сама хочу вирішувати, як мені бути, економити чи ні.
але не варто аж тАк знущатися з себе, можу трошки допомогти:
маю два холодильники на різних локаціях , один, більш-менш ******** холодильник - витрачає лише 50Вт (коли компресор працює), другий ще совєцький - 110Вт (коли гуде, але там з теплоізоляцією проблеми), лед-лампочка (це недорого, і навіть роздавали вбогим) - то лише 5-10Вт, вентилятор - від 10 др 50Вт., ну а бойлер за спеки (1500-3000Вт) вмикати - то взагалі дуринА.... нескладний вибір - за вами.. і не нервуйте аж так
А мені от чомусь видається, що комуналка - це питання особисте. Треба мені - вмикну хоч 300 електроплит і кондиціонерів. Я ж це оплачую, зі своєї кишені.
А ще велике прохання: ви будь ласка влітку пересувайтесь пішки, або на власному транспорті, бо через отаких економів на бойлерах немитих в громадському транспорті не перебивається аромат бомжатінки.
Може, треба якоюсь маззю чи гелем намастити там, де болить?
Діклофенак чи Апізартрон?
На відміну від Вас, мені холодильник не потрібен. Бо коли взимку почали вимикати світло, то я втомилася бігати до того прилада й то вмикати, то вимикати. Взимку користувалися холодильником такаж сама дурня, як й бойлера влітку вмикати)) Борщ зараз не варять, бо жарко й варити, й їсти, й зберігати ніде ту каструляку)) Це якщо хто не варе кожного дня свіженьке))
А вершкове масло, якого я, до речі, так знайти й не можу у нас в місті, щоб їстівне було, можна зберігати у банці з водою (холодною). А так.. шматок ковбаси чи огірок купив та іззів, завтра те ж саме))
вибачте, лєді... зганьбився тільки, а хотів справді допомогти.. до побачення
Просто минулої зими багато кого з українців винудили економити.
Майже кожного місяця казали нам, що тарифи замалі, тепер, коли їх підняли дость суттєво, то нашо вони нам роблять доклади про пік? Ми маємо взагалі влітку хекати й нічого не вмикати, а взимку мерзнути й знову не вмикати обігрівач, що вони й робили своїми графіками?!
Якби ж то мерзли їхні діточки у Монако та Майамі, а так... їм байдуже.
Хто хоче увімкнути якийся прилад, то має то зробити, коли за це розраховується своїми грошима.
Їнша справа, коли хтось має маєтки на ...сот метрів та вмикає скрізь усе й те світло горить до ранку, то занадто)
Та й брешуть вони, Укренерго) Неначе вічно жаліються, хоча ніколи там ніхто не був бідним)
Ще про праску не згадали, її дуже часто використовувати влітку треба, як й пральну машину, як й порошок, як й воду, й світло, оце трати грошей, капець!))
А духовка електрична?)) Хоча який дурень її зараз вмикає)) Зато взимку картоплі запекти... ням))
Витяжка ще)) Електричний чайний й тостер...