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Новини
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В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії

електроенергія,електрика,світло,леп

Українські енергетики 6 липня о 16:00 зафіксували найвище споживання за першу половину літа – на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер.

Як пояснює НЕК "Укренерго", таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків.

Причиною суттєвого зростання споживання є, насамперед, активне використання кондиціонерів, зазначили в компанії.

"Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих ворожих обстрлів.

До того ж наразі тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.

"Укренерго" закликає громадян зменшити використання кондиціонерів та потужних електроприладів у період з 16:00 до 23:00. Також енергетики просять не вмикати їх одночасно, особливо у вечірні години.

Автор: 

електроенергія (4296) Укренерго (2029)


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Топ коментарі
+25
Дивно, стільки людей виїхало, скільки міст захоплено, а зеленим бовдурам чомусь не вистачає?
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07.07.2023 12:52 Відповісти
+17
Це що знову захочуть вартість електрики підняти
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07.07.2023 12:49 Відповісти
+15
рекордсмены зелёные, вы каждый день будете мне это писать? Вырабатывайте больше-больше электроэнергии и не нойте, привыкли с кацапстана сюда гнать. И к зиме готовьте уголь, мазут, газ, в мои газохранилища загоняйте. Что б не было как зимой гниды про е бавшие всё

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07.07.2023 13:01 Відповісти
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Це що знову захочуть вартість електрики підняти
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07.07.2023 12:49 Відповісти
це Укренерго в такий напрочуд дивний спосіб звертаеться до ОПУ зав'язувати кип'ятити мівіну саморобними кип'ятильниками..
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07.07.2023 19:59 Відповісти
Дивно, стільки людей виїхало, скільки міст захоплено, а зеленим бовдурам чомусь не вистачає?
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07.07.2023 12:52 Відповісти
потому что премии важнее чем вложения в инфраструктуру , плюс спи;дить нужно не мало миллионов , на содержание футбольного клуба, яхты, сиротских домиков по всему миру , ну и 95 квартал тоже сидит на зарплатах в конвертиках , а виноваты конечно погода жаркая и 40% людей, которые остались и не ********* , которые просто хотят прохлады. Типичное поведение и просьба упоротых ворюг , в 90-ые они действовали проще - с битами отбирали у людей деньги , сегодня это алигархи продвинувшие своих людей в управление государством , через которых создают условие грабежа и насилия , но уже якобы по закону , сути не меняет , бандиты и воры у руля , а помогают им в этом дегенераты - куклы в верховной раде , продавшиеся за бабло.
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07.07.2023 13:19 Відповісти
ану повирубали кондиціонери бігом
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07.07.2023 12:57 Відповісти
У нас на роботі вони самі вчора вирубалися, не витримували. А без них в кімнаті неможливо було знаходитись (
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07.07.2023 13:14 Відповісти
і за квасом бігом
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07.07.2023 13:56 Відповісти
Причиною суттєвого зростання споживання є, насамперед, активне використання кондиціонерів, зазначили в компанії.

В ОКОПАХ активне використання кондиціонерів...

І де у нас брешуть?
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07.07.2023 12:58 Відповісти
А ти в окопі?
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07.07.2023 13:02 Відповісти
ага, в окопі....скоро піде штурмувати холодильник або мікрохвильовку шоб похавать
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07.07.2023 13:05 Відповісти
Спека патамушта, але завтра попустить бо буде дощ
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07.07.2023 13:01 Відповісти
рекордсмены зелёные, вы каждый день будете мне это писать? Вырабатывайте больше-больше электроэнергии и не нойте, привыкли с кацапстана сюда гнать. И к зиме готовьте уголь, мазут, газ, в мои газохранилища загоняйте. Что б не было как зимой гниды про е бавшие всё

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07.07.2023 13:01 Відповісти
Игорь Валерьевич, да не переживай.те
Не выдадут вас Бидону
Ну, или сами по ошибкё поёдё.тё во флориду поплёскаться нёмного.
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07.07.2023 13:12 Відповісти
могла б Укренерго натякнути - хто на маєток споживає багато енергії, то ракети наводяться
о речі а шо там Кучма? спеціально персональну ракету з тих які Кучма здала - повернути на маєток, одну. ППО сказало би -
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07.07.2023 14:12 Відповісти
И , пожалуйста , впредь слово "уголь" пишите с большой буквы , вот так - "Уголь".
Не обижайте Ахмето... , наших шахтеров , бо услышите под Вашими окнами дивную музыку , в смысле - стук шахтёрских касок.
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07.07.2023 13:54 Відповісти
меня не волнует что там у вас перевантажино идиоты. работать не хотите-хотите воровать
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07.07.2023 13:03 Відповісти
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07.07.2023 13:04 Відповісти
так, а ну прекращайте майнить биткоины!
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07.07.2023 13:08 Відповісти
Треба терміново підняти ще тарифи бо економічно необгрунтовані, Рудому і Бені з кацапським VS енерджі мало
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07.07.2023 13:09 Відповісти
И что опять не так ? Намекаете , что используем много электрики и нужно удвоить тарифы ?
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07.07.2023 13:13 Відповісти
Тарифи треба "УТРОЇТИ", да какая разніца, хуже нє будєт, ну хоть паржом!
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07.07.2023 13:38 Відповісти
Украина не Африка. Кондиционер роскошь,а за неё платить надо.
Другое дело,что налог 70-80% с этой цены должен в бюджет идти,а не Ахметову в карман.
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07.07.2023 13:14 Відповісти
А шо такое? Ті десять мільонів, яких закрили в країні, вирішили відчути по повнеій, що таке бути щасливим та дружно увімкнули кондіки та вентіки. Шо Хочу, те й роблю зі своїми грошима! Хочу - на повну вмикаю усі електроприолади, а хочу - виключу. Як, наприклад, холодильник. Я ж щаслива людина, то нашо він мені нужен?
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07.07.2023 13:16 Відповісти
не 10, а 5.
просто брешуть. майже всі виїхали ж.
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07.07.2023 14:13 Відповісти
скільки ще такі глисти як ахметов будуть грабувати український народ
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07.07.2023 13:30 Відповісти
Ідіоти.
Знову за своє - ми підвищили вам тариф, але не користуйтесь електроенергією, за яку платитимете втричі більше. Це конгеніально. А може ви, довбойоби, будете генерувати більше електроенергії, а не економити на закупівлях мазута, вугілля тощо? А може, перестаньте вже розказувати кінчені казочки про то, що раптом стало не вистачати на кондиціонування - а як цікаво ми раніше жили, коли в країні була важка промисловість і було 40 мільйонів жителів, а не 10, як зараз?
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07.07.2023 13:35 Відповісти
..а вентилятори п'ятдесятватні задіяти, вікно відкрити релігія не дозволяє?.. замість кондиціонера трьохкіловатного
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07.07.2023 13:55 Відповісти
прихожани шобли "слуги народу" таку інструкцію в Трускавецькому Аніверситеті не отримували
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07.07.2023 13:59 Відповісти
Вікно відкрити? В спеку, коли сонце лупасе й 37 градусів на термометрі?)) А коли ще на дворі вулик, тому що купа дітей у дворі співає та грає у футбол, й так кожен день, те вікно віфдкрити навіть увечері неможна, то сидять й відпочивають компанії чорті кого. Ті вікна в таку спеку навпаки треба закрити!
У мене в таку спеку працює лише вентилятор! То й його я не маю права включити? ВСЕ інше, навіть холодильник, ВИМКНЕНЕ! Кондіціонер також не вмикаю! Бойлер також вимкнений! Навіть у ванній кімнаті світло не вмикаю, коли треба руки помити, чи шию, бо лампочка така.

А якби я те все включила вчора?)))
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07.07.2023 14:04 Відповісти
Кого ви слухаєте? Очевидно, що це черговий ахмєтовський *******, з метою видирання ще більше бабла з пересічного. Всі роки все було прекрасно, коли важка промисловість жерла електроенергію як алкаш горілку, коли 40 мільйонів одночасно вмикали кондиціонери... тепер ані промисловості, ані 40 мільйонів людей, і внєзапно електроенергії не вистачає на 10 мільйонів кодниціонерів. Ага, віримо, звичайно так і є.
Ви взагалі не маєте виправдовуватись, ви платите за спожиту електроенергію, і платите чималі грошенята, тому включайте що хочете. На відміну від підприємств вонючих олігархів, які отримують все за 1 копійку за рахунок держави.
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07.07.2023 14:21 Відповісти
Я дуже боюся зими й нових відключень світла.
Коли вони підняли вартість квт на 1.20 грн, мені здавалося, що тепер можна буде не перейматися й бути впевненим, що а ні влітку, а ні взимку не будуть графіків застосовувати. Але коли пишуть приблизно такі речі... Начеб-то нічого такого й не сказали, але неначе натякають на щось)) Навіть в минулому році влітку такого не було)) (Правда, й такої спеки також не було)
Мені не потрібні такі дані, мені потрібне світло! Вода й газ. Тому що, вірно Ви підмітили, я за все плачу немалі гроші. Й я сама хочу вирішувати, як мені бути, економити чи ні.
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07.07.2023 14:29 Відповісти
..шкода шо ваше життя - то пекло..
але не варто аж тАк знущатися з себе, можу трошки допомогти:
маю два холодильники на різних локаціях , один, більш-менш ******** холодильник - витрачає лише 50Вт (коли компресор працює), другий ще совєцький - 110Вт (коли гуде, але там з теплоізоляцією проблеми), лед-лампочка (це недорого, і навіть роздавали вбогим) - то лише 5-10Вт, вентилятор - від 10 др 50Вт., ну а бойлер за спеки (1500-3000Вт) вмикати - то взагалі дуринА.... нескладний вибір - за вами.. і не нервуйте аж так
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07.07.2023 14:29 Відповісти
Крутяк шо ви такий любитель вказувати людям, що їм вмикати і коли. За їх гроші, при чому.
А мені от чомусь видається, що комуналка - це питання особисте. Треба мені - вмикну хоч 300 електроплит і кондиціонерів. Я ж це оплачую, зі своєї кишені.
А ще велике прохання: ви будь ласка влітку пересувайтесь пішки, або на власному транспорті, бо через отаких економів на бойлерах немитих в громадському транспорті не перебивається аромат бомжатінки.
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07.07.2023 14:36 Відповісти
То Пан мав на увазі, що влітку гарно митися прохолодною водою, мабуть, так)
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07.07.2023 14:42 Відповісти
Гарно дуже, вже 4 день не можу повернути голову ліворуч, бо помився під холодним і продуло.
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07.07.2023 14:44 Відповісти
Так, буває й так. А я морозива наїлася, от тепер кашляю та нежить, також вже й вєнтіка боюся увімкнути)) Про кондік взагалі не думаю))
Може, треба якоюсь маззю чи гелем намастити там, де болить?
Діклофенак чи Апізартрон?
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07.07.2023 14:52 Відповісти
Дарфен-гель.
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07.07.2023 15:09 Відповісти
Хто Вам доповів, що я нервую?))
На відміну від Вас, мені холодильник не потрібен. Бо коли взимку почали вимикати світло, то я втомилася бігати до того прилада й то вмикати, то вимикати. Взимку користувалися холодильником такаж сама дурня, як й бойлера влітку вмикати)) Борщ зараз не варять, бо жарко й варити, й їсти, й зберігати ніде ту каструляку)) Це якщо хто не варе кожного дня свіженьке))
А вершкове масло, якого я, до речі, так знайти й не можу у нас в місті, щоб їстівне було, можна зберігати у банці з водою (холодною). А так.. шматок ковбаси чи огірок купив та іззів, завтра те ж саме))
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07.07.2023 14:40 Відповісти
..ну, якщо "ковбаса і огірок" щодня, та ще й масло справжнє, то це вже не до мене-"ніщеброда", "консультанта-волонтера" з реальною університетською освітою (яка в Україні йаників-зеленських нафік кому потрібна)..
вибачте, лєді... зганьбився тільки, а хотів справді допомогти.. до побачення
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07.07.2023 15:32 Відповісти
Сподіваюся, я Вас не обідила)
Просто минулої зими багато кого з українців винудили економити.
Майже кожного місяця казали нам, що тарифи замалі, тепер, коли їх підняли дость суттєво, то нашо вони нам роблять доклади про пік? Ми маємо взагалі влітку хекати й нічого не вмикати, а взимку мерзнути й знову не вмикати обігрівач, що вони й робили своїми графіками?!
Якби ж то мерзли їхні діточки у Монако та Майамі, а так... їм байдуже.
Хто хоче увімкнути якийся прилад, то має то зробити, коли за це розраховується своїми грошима.
Їнша справа, коли хтось має маєтки на ...сот метрів та вмикає скрізь усе й те світло горить до ранку, то занадто)

Та й брешуть вони, Укренерго) Неначе вічно жаліються, хоча ніколи там ніхто не був бідним)
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07.07.2023 15:54 Відповісти
транжира вы, даже не вписали роутер, ноутбук и зарядку мобилки, в дежурном микроволновка, стиралка, дверной звонок. . вот из-за вас и не хватает
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07.07.2023 14:41 Відповісти
Та взагалі треба назад вернути графіки відключення, а то зовсім озвіріли, бойлери літом включеними тримають, скотиняки.
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07.07.2023 14:46 Відповісти
Кору с деревьев жрать и под дождем мыться пару раз в месяц. Всё остальное роскошь и расточительность.
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07.07.2023 17:11 Відповісти
А ще в когось посудомийка, аерогріль, тааа, а коли й якісь девайси, про які я навіть й не чула))
Ще про праску не згадали, її дуже часто використовувати влітку треба, як й пральну машину, як й порошок, як й воду, й світло, оце трати грошей, капець!))
А духовка електрична?)) Хоча який дурень її зараз вмикає)) Зато взимку картоплі запекти... ням))
Витяжка ще)) Електричний чайний й тостер...
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07.07.2023 14:46 Відповісти
Пішла по хаті шукати що я ще не назвала)) За одне й вимкнути, якщо ще в розетці))
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07.07.2023 14:47 Відповісти
Новая яхта Ахметова на горизонте!
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Це включає небувалий продаж електроенергії в ЄС?
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07.07.2023 16:02 Відповісти
Эх, было же время, когда 52 млн человек себя нормально чувствовали и как-то жили. Теперь для половины этого количества жизни нет 🫣
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07.07.2023 17:10 Відповісти
То треба знову підвищувати платню за кіловат
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07.07.2023 18:21 Відповісти

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