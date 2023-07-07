Світові ціни на продовольство продовжують падати, – ФАО

Світові ціни на продовольство у червні продовжили зниження – індекс цін на продовольство минулого місяця склав 122,3 пункта, що на 1,4% нижче за показник травня і на 23,4% нижче за максимальний рівень березня 2022 року.

Про це йдеться в огляді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає Інтерфакс-Україна.



Індекс цін на зерно у червні порівняно з травнем знизився на 2,1% та на 23,9% – у річному вираженні. Зниження пов'язане із падінням світових цін на всі основні зернові. Найбільше подешевшало фуражне зерно – на 3,4%.



Індекс цін на олії порівняно з травнем знизився на 2,4% і досяг найнижчого рівня з листопада 2020 року. "Зниження значення цього індексу, що продовжується, обумовлене падінням світових цін на пальмову і соняшникову олії на тлі деякого зростання котирувань соєвої і рапсової олій", – пояснюється в огляді.



Індекс цін на молочну продукцію за місяць знизився на 0,8%, у річному вираженні – на 22,2%. Зниження пов'язане з падінням міжнародних цін на сир, зумовленим наявністю значної експортної пропозиції, насамперед у Західній Європі на тлі сезонного збільшення виробництва молока та деякого зниження роздрібного продажу.



Індекс цін на м'ясо у червні практично не змінився, у річному вираженні – знизився на 6,4%. За даними ФАО, зростання міжнародних котирувань на м'ясо птиці та свинину в червні було практично повністю нівельовано зниженням котирувань на яловичину та баранину. Міжнародні ціни на м'ясо птиці продовжили зростання, що пояснюється високим імпортним попитом з боку Східної Азії. У свою чергу зростання цін на свинину пов'язаний із обмеженою пропозицією, що зберігається, у провідних регіонах-виробниках, перш за все в Євросоюзі.



Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.