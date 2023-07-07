В українському ІТ зростає попит на працівників без досвіду, – "Опендатабот"

На тлі загального спаду в ІТ кандидати без досвіду стають більш запитаними в галузі. Кількість вакансій для таких фахівців за пів року зросла майже вдвічі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані сайту Djinni.

Водночас частка вакансій для фахівців без досвіду все ще залишається найменшою – на сайті опубліковано 550 пропозицій за червень.

Загалом після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла. Зокрема, активність рекрутерів поменшала на 9% відносно травня – вони опублікували на Djinni 14,1 тисячу оголошень.

Також знизилась й активність шукачів – на 4%: за цей самий час свій профіль активували 19,6 тисяч кандидатів.

Утім, кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому, 9 кандидатів на 1 вакансію. У Djinni підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021.

Важливо, що зарплати досвідчених технічних фахівців – з досвідом від 3 та навіть від 7 років – скоротилася на $500 до торішніх показників.