В українському ІТ зростає попит на працівників без досвіду, – "Опендатабот"
На тлі загального спаду в ІТ кандидати без досвіду стають більш запитаними в галузі. Кількість вакансій для таких фахівців за пів року зросла майже вдвічі.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані сайту Djinni.
Водночас частка вакансій для фахівців без досвіду все ще залишається найменшою – на сайті опубліковано 550 пропозицій за червень.
Загалом після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла. Зокрема, активність рекрутерів поменшала на 9% відносно травня – вони опублікували на Djinni 14,1 тисячу оголошень.
Також знизилась й активність шукачів – на 4%: за цей самий час свій профіль активували 19,6 тисяч кандидатів.
Утім, кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому, 9 кандидатів на 1 вакансію. У Djinni підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021.
Важливо, що зарплати досвідчених технічних фахівців – з досвідом від 3 та навіть від 7 років – скоротилася на $500 до торішніх показників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль