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Ставки за депозитами у гривні вже покривають очікувану інфляцію, – НБУ

гривня

Процентні ставки за строковими гривневими депозитами продовжують зростати та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді за липень 2023 року, оприлюдненому на сайті Національного банку (НБУ).

"Процентні ставки за строковими гривневими депозитами надалі зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Як результат, зросла схильність до заощаджень у національній валюті та сформувалася тенденція до зростання обсягів та частки строкових вкладів фізичних осіб", – зазначається у документі.

Ставки за депозитами у гривні вже покривають очікувану інфляцію, – НБУ 01

Нацбанк також вказує на поліпшення строкової структури депозитів, що і надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції.

Ставки за депозитами у гривні вже покривають очікувану інфляцію, – НБУ 02

Щодо валютного ринку НБУ зазначає, що співвідношення попиту та пропозиції на ньому ринку практично не змінилося, як за операціями клієнтів, так і за власними операціями банків.

При цьому інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти у червні дещо зменшилися порівняно з травнем, а відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні.

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депозит (435) інфляція (739) НБУ (9377) ставки (218)


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