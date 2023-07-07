Ставки за депозитами у гривні вже покривають очікувану інфляцію, – НБУ

Процентні ставки за строковими гривневими депозитами продовжують зростати та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді за липень 2023 року, оприлюдненому на сайті Національного банку (НБУ).

"Процентні ставки за строковими гривневими депозитами надалі зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Як результат, зросла схильність до заощаджень у національній валюті та сформувалася тенденція до зростання обсягів та частки строкових вкладів фізичних осіб", – зазначається у документі.

Нацбанк також вказує на поліпшення строкової структури депозитів, що і надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції.

Щодо валютного ринку НБУ зазначає, що співвідношення попиту та пропозиції на ньому ринку практично не змінилося, як за операціями клієнтів, так і за власними операціями банків.

При цьому інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти у червні дещо зменшилися порівняно з травнем, а відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні.