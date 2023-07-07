Підприємець Сергій Ліщина підтримав проведення податкової реформи

Бізнесмен Сергій Ліщина підтримав проведення податкової реформи, яку готує Офіс президента України.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Діло".

"Я вважаю, що ця реформа дуже потрібна. Я ії повністю підтримую. Для нас важлива і податкова ставка, і адміністрування. Але я більше приділяю уваги податковій ставці. Її зниження дасть можливість залишити виробництво в Україні, не переносити його за кордон", – заявив Ліщина.

Як повідомлялося, антикорупційна податкова реформа, або реформа "10-10-10" – запропонована Офісом президента України концепція податкової реформи, яка передбачає значне зниження податкового навантаження (до 10% для всіх ключових податків) для дрібного, середнього та великого бізнесу, а також для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

Вперше концепцію було офіційно представлено на засіданні Економічного штабу 7 вересня 2022 року. Ініціатором антикорупційної податкової реформи є заступник керівника Офісу президента України з питань економіки Ростислав Шурма.

У процесі розробки механізмів зміни оподаткування та аналізу відповідності нормам законодавства України та Європейського союзу також беруть участь незалежні та урядові експерти.