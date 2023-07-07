Київський метрополітен отримав ще шість вагонів із Польщі

Ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в рамках технічної допомоги від Польщі. Загалом Київський метрополітен отримав 18 вагонів, постачання ще 42 планується до кінця поточного року.

"Наразі фахівці підприємства поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини. Попри те, що вагони серії №81-717 також експлуатуються на лініях київського метрополітену, є низка розбіжностей, які необхідно врахувати при огляді та перевірці всього обладнання", – зазначив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Інвентарний парк вагонів КП "Київський метрополітен" складає 821 вагон різних моделей та років випуску, із яких 656 вагонів радянського виробництва.

Рухомий склад потребує обов’язкових регламентних робіт. Так, кожні 480 тисяч км (раз на чотири роки) вагони проходять заводський (від поточного до капітального) ремонт. У рамках ремонтних робіт проводять профілактику та ревізію обладнання системи керування, гальмівної системи, двигунів та здійснюють інші заходи для забезпечення безперебійної роботи рухомого складу та необхідного рівня безпеки руху.

Минулу партію вагонів із Польщі Київ отримав на початку червня.