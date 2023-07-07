НАЗК вперше виплатить винагороду викривачу корупції

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляє про необхідність розвивати в Україні інститут викривання корупції, який вже довів свою ефективність у багатьох демократичних суспільствах.

На думку Новікова, під час війни питання захисту викривачів корупції "набуває особливого значення".

"Тому що Україна веде боротьбу за справедливість, а отже – проти корупції, проти порушень будь-яких прав громадян, і саме НАЗК має захистити права відповідальних громадян", – заявив Новіков на конференції, передає Укрінформ.

За словами голови НАЗК, практика різних країн довела, що робота з викривачами і викривання корупції є основою для побудови безпечних і заможних суспільств.

"Ми знаємо, що доброчесність має два виміри. Юридичний і вимір ефективності, тому держава не може бути ефективною, якщо вона вражена корупцією", – сказав Новіков.

Він наголосив, що "інститут викривання довів свою ефективність і закріплений як обов’язкова вимога в багатьох документах і Організації економічного розвитку співробітництва, і Європейського Союзу".

Новіков нагадав, що державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки передбачено проведення 6 основних заходів, направлених на побудову культури викривання в Україні.

Зокрема, ідеться про просвітницькі заходи, які мають сформувати повагу до викривачів як відповідальних громадян, запуск порталу повідомлень про корупцію, яким зможуть скористатися до 90 тис. органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права тощо. Також Новіков наголосив на важливості забезпечення системи надання психологічної допомоги викривачам, координації всіх органів, залучених до надання допомоги викривачам.

"Також ми дуже сподіваємося, що Вищий антикорупційний суд, де зараз кілька прав розглядається відповідних, розгляне справу з винесенням вироку, і НАЗК зможе виплатити вперше в історії України 10% винагороди викривачу. Це було б гарним прикладом для викривання корупції", – вважає голова НАЗК.

Він також повідомив, що НАЗК нині забезпечує пілотування порталу викривачів.

"Наразі підключено до нього в пілотному режимі 10 органів. Ми сподіваємося найближчим часом затвердити графік підключень органів до порталу і в найближчі місяці запустити його повноцінно в експлуатацію, що дасть можливість всім громадянам, які відчувають потяг, повідомити про корупцію і побудувати нові корупційні практики в нашій країні, анонімно або не анонімно повідомити про корупцію. Сподіваюся, що ці звернення будуть належним чином розглянуті і практики всіх організацій в Україні стануть доброчесними", – зазначив Новіков.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".