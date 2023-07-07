Україна та Чехія планують спільно виробляти зброю та боєприпаси

Україна та Чехія збираються організувати спільне виробництво озброєнь і боєприпасів.

"Працюю з президентом та командою над розвитком спільного виробництва озброєння та боєприпасів. Від імені Мінстратегпрому підписав з Міноборони Чехії відповідний меморандум", – повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, у фокусі буде стрілецька зброя, боєприпаси та модернізація бронетехніки.

Про конкретні контракти мова поки що не йде. Найближчим часом до України має приїхати делегація Чехії для розвитку домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами.

Раніше повідомлялося, що український державний концерн "Укроборонпром" (нині – АТ "Українська оборонна промисловість") і чеське збройове підприємство VOP CZ домовилися про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин.