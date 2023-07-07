В Україні змінився порядок реєстрації податкових накладних

З 8 липня набирає чинності постанова Кабінету міністрів №574 від 8 червня, якою внесено зміни до постанови №1165 від 11 грудня 2019 року, які мають спростити умови для реєстрації податкових накладних/ розрахунках коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних та удосконалити проведення моніторингу їх відповідності критеріям оцінки ступеням ризиків.

Як повідомляє Державна податкова служба України, серед основних змін – автоматична реєстрація податкових накладних, реєстрація яких зупинена, у разі прийняття рішення про виключення платника з переліку ризикових та рішення про врахування таблиці даних платника податку.

Крім того, новими положеннями передбачається:

встановити обмеження для територіальних органів ДПС приймати рішення про ризиковість платника за операціями з датою виписки податкових накладних, що перевищує 180 днів до дати прийняття такого рішення (згідно діючих положень відповідний термін не обмежено, у зв’язку з чим платник може бути визнаний ризиковим на підставі інформації по операціям, здійсненим протягом останніх 3 років);

надати платникам право адміністративного оскарження (на рівні ДПС України) рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість та рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості (згідно діючих положень такі рішення оскаржуються у судовому порядку, або неодноразово переглядаються на рівні ГУ ДПС в областях).

Як повідомлялося, за даними останніх опитувань представників бізнесу, найбільшою проблемою у взаємодії з органами влади вони вказують блокування податкових накладних – на це скаржаться 44,1% підприємств. У червні цей показник трохи знизився у порівнянні з квітнем (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.

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