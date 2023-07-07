Санкції проти Росії з часом будуть посилюватися, – ЄК

Санкції Європейського Союзу проти Росії з часом посилюватимуться і матимуть довгостроковий вплив на її економіку.

Як пише Bloomberg із посиланням на відповідний звіт Європейської Комісії, санкції "суттєво погіршили промисловий і технологічний потенціал Росії", передає Укрінформ.

"Ці наслідки ще більше посиляться з часом, оскільки заходи мають структурований, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову та технологічну базу", – йдеться в повідомленні.

Документ містить опис наслідків санкцій ЄС проти Москви, що скоротили приблизно 91 млрд євро імпорту з РФ та охопили 48 млрд євро експорту альянсу.

За оцінками Єврокомісії, у 2023 році майже третина федерального бюджету Росії буде витрачена на оборону та внутрішню безпеку.

Тим часом експорт з ЄС та імпорт з Росії впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком. Це спровокувало особливо швидке скорочення технологічно залежних галузей переробної промисловості.

Експорт товарів подвійного призначення та передових технологій виявився дуже стрімким – на 78% у 2022 році порівняно з 2019-2021 роками.

Завдяки заходам, спрямованим на мінімізацію впливу на держави-члени, вплив на ЄС вдалося стримати, але він був відчутним у деяких сферах переважно через контрзаходи Росії та через війну, що спричинила зростання цін.

Водночас РФ змогла отримати деякі підсанкційні товари та інші замінні технології з третіх країн, зокрема з Китаю, Казахстану, Туреччини та ОАЕ, йдеться у звіті.