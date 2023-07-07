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Новини
10 052 24

"Деревина рятує українців": "Ліси України" заплатять 5 мільйонів гривень за піар фірмі батька радника Шурми

шурма

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" замовило послуги з піару вартістю 5 мільйонів і 7,5 тис. гривень компанії ТОВ "Мейнстрім".

За даними у системі Prozorro, угоду з переможцем тендеру, який був його єдиним учасником, уклали 30 червня.

ТОВ "Мейнстрім" належить Євгену Гашкову та Володимиру Громову, його директором вказаний Олег Гавриш. За даними Prozorro і судового реєстру, серед клієнтів компанії – "Укргазвидобування", "Метінвест" та інші компанії.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Водночас військовослужбовець та активіст Олег Симороз зауважив, що директор ТОВ "Мейнстрім" є батьком медіаменеджера Олега Гавриша, який працює консультантом кабінету голови Офісу президента і здійснює медійний супровід Шурми.

Згідно із тендерною документацією, держпідприємство замовило підряднику до кінця 2023 року такі послуги:

  • аудит ЗМІ;
  • формування інформаційної політики;
  • виготовлення рекламних відеороликів;
  • створення анімаційного мультфільму;
  • послуги з фотозйомки;
  • послуги з дизайну промо-матеріалів.

До складу послуг з аудиту ЗМІ входить регулярний моніторинг 500 обраних медіа та аналіз присутності та цитованості замовника за такими ключовими словами: Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України", "ДроваЄ", "Зелена країна", рубка лісу, Болоховець Юрій Віталійович.

Крім того, підрядник має створювати та поширювати інформаційні повідомлення про діяльність держпідприємства в топ-100 українських онлайн-ЗМІ, забезпечивши сумарно не менше ніж 100 публікацій. Підрядник також має оновлювати сайт держпідприємства та надати послуги з фотозйомки заходів.

Також потрібно створити 21 рекламно-документальний відеоролик лісової тематики довжиною до 10 хвилин кожен та анімаційний мультфільм для дітей у форматі "історії про про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога (від часів Київської Русі і до сьогодення)" хронометражем до 60 секунд.

Крім того, виконавець повинен надати послуги з розробки макетів брендованої продукції (банерів, бордів, обгортки продуктів харчування, дизайн брендованої продукції, дизайну картинок в соціальних мережах, тощо).

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі. У травні 2023 року його директором призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство.

Автор: 

ліс (303) піар (5) тендер (2191) Prozorro (1776) закупівлі (2662)


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Топ коментарі
+11
"ДроваЄ"

"Згідно із тендерною документацією, держпідприємство замовило підряднику до кінця 2023 року такі послуги"

значить з держбюджету пріоритетно йдуть витрати на PR, замість оборони?
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07.07.2023 20:33 Відповісти
+11
"Також потрібно створити 21 рекламно-документальний відеоролик лісової тематики довжиною до 10 хвилин кожен та анімаційний мультфільм для дітей у форматі "історії про про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога (від часів Київської Русі і до сьогодення)" хронометражем до 60 секунд"

***** та ви на лінію фронту подивіться, що там із зелених насаджень на сотні тисяч гектар залишилось!! Може руZня подивиться мультик та спиниться?!
Це от *** на часі???
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07.07.2023 20:36 Відповісти
+8
ну ж не "мародери" чи "свинарчуки"...
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07.07.2023 20:34 Відповісти
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07.07.2023 20:11 Відповісти
ну ж не "мародери" чи "свинарчуки"...
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07.07.2023 20:34 Відповісти
"ДроваЄ"

"Згідно із тендерною документацією, держпідприємство замовило підряднику до кінця 2023 року такі послуги"

значить з держбюджету пріоритетно йдуть витрати на PR, замість оборони?
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07.07.2023 20:33 Відповісти
"Також потрібно створити 21 рекламно-документальний відеоролик лісової тематики довжиною до 10 хвилин кожен та анімаційний мультфільм для дітей у форматі "історії про про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога (від часів Київської Русі і до сьогодення)" хронометражем до 60 секунд"

***** та ви на лінію фронту подивіться, що там із зелених насаджень на сотні тисяч гектар залишилось!! Може руZня подивиться мультик та спиниться?!
Це от *** на часі???
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07.07.2023 20:36 Відповісти
Та не тільки на лінію фронту...ліс зараз знищують і далеко від лінії фронту - на Київщині ліснича мафія ліси просто під корень зводить...у селі, де в мене дача - лісник 3 лісопілки тримає - працюють 6 днів на тиждень з ранку до ночі...
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08.07.2023 02:58 Відповісти
Мафія.
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07.07.2023 21:03 Відповісти
интересно какие же конченые казнокрады будут дети детей рыгоанала шурмы, не то что гены там эволюция позволит сожрать килограмм взятки и потом высрать их целыми или в жопе спрятать сразу лям
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07.07.2023 21:15 Відповісти
І оце під час війни коли інтернет забіт проханням війскових допомогти в придбанні потрібних їм речей ці ссуки займаються цим соромом це ганьба державі ганьба зеленському ганьба народу який цей беспредел терпіт
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07.07.2023 21:37 Відповісти
Растрєл..ять))
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07.07.2023 22:04 Відповісти
Слухайте.. От тільки зараз дійшло, що це ще в рамках програми президента "мільйон дерев"
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07.07.2023 22:10 Відповісти
мільярд
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08.07.2023 15:32 Відповісти
а.. то тоді кошторис ще більший..
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08.07.2023 18:05 Відповісти
Деревина рятує українців": "Ліси України" заплатять 5 мільйонів гривень за піар фірмі батька радника Шурми Джерело: https://biz.censor.net/n3429614
А батько самого Шаурми часом не той рига-подільник Януковича? Нарешті мрії батьків здійснилися, коли не вдалося пристоїти діток при Януковичі тому що нарід вигнав покидька , вони пристроїни зараз ще ліпше і крадуть у країни ,як завжди так щей під час війни, допомагая як завжди товаришу Путіну у вбивстві українців. Як кажуть хто на що учився, хто крав і вбивая населення той ї зараз цим займається, а хто не крав , працював, платив податки, той зараз вмирає за країну.
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07.07.2023 22:13 Відповісти
Панове, а як ви уявляли реформи, необхідні для вступу в ЄС та НАТО ? Це одна з них, без сарказму.
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07.07.2023 22:20 Відповісти
Здавалось би, молодi "технократи" ніби то, які при союзі не жили свідоме життя, багато хто вчився на Заході та мандрував, тому що батьки мали гроші. А все одно продовжують розкрадати країну як і росіянські колеги-чекісти...
Навіщо нам утримувати цих стервятників? Не було б краще зовнішнє управління, закони іншої держави ЄС або США та подальша інтеграція в її склад, якщо "наші" тільки красти вміють?
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08.07.2023 07:35 Відповісти
Розігнати цю барижну кацапську кротівню під назвою ОП.
Залишити прибиральницю бабу Зіну.

А скумбрія по 8 нехай не по світу гівно розносить, а хай їде бубу оманського свого годувати їде.
А то часу в нього вільного багато - на дебільні відосіки вистачає

Гроші спрямувати на оборону!
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08.07.2023 10:08 Відповісти
пропоную "Ліси України" перейменувати на "Суки України". Пропозиція безкоштовна
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08.07.2023 12:11 Відповісти
задати питання наполеончику, скільки йому заносять зі всієї цієї х @ ні, війна закінчилася? **** пораненим грошей немає ****** кончени
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08.07.2023 14:09 Відповісти
Ось і відповідь: "чому ми досі не в НАТО?" і ЄС....А слабо було купити техніку на розмінування? А ну да , стара фраза актуальна як ніколи:" Заграница нам поможет!"
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08.07.2023 14:32 Відповісти
От життя пішло: - дуби на дуба рекламу роблять, а свині жолудя жеруть та корінь риють. АРХ М
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08.07.2023 15:16 Відповісти
5 мільйонів і 7,5 тис. гривень

чого так усі сполошилися ?? Нормальні гроші за те що у статті перераховано. Чи хтось дійсно вважає, що воно усе саме там робиться?

Інша справа, чи на часі рекламувати роботу Булаховця ...
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08.07.2023 15:37 Відповісти
Но есть и плюс в этой истории. Еще 20 лет назад об этом никто и не знал бы, а сейчас все прозрачно, говорим, обсуждаем, через резонанс есть шанс отменить такие тендера.
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09.07.2023 12:24 Відповісти
І головне не забути згадати , що це під чітким керівництвом зельонскіх єрмаків.
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10.07.2023 08:08 Відповісти
Тому то і репетує арестович,що розуміє - після перемоги і суспільство,і військові,які повернуться,ОБОВВ'ЯЗКОВО зададуть не зручні,для ВЛАДИ,питання.Він розуміє,чи верніше ЗНАЄ,що "ПАДІННЯ",когось,буде таким болючим,що може і у нього в" спину простріл" пійде.
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10.07.2023 10:47 Відповісти

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