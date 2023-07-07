"Деревина рятує українців": "Ліси України" заплатять 5 мільйонів гривень за піар фірмі батька радника Шурми
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" замовило послуги з піару вартістю 5 мільйонів і 7,5 тис. гривень компанії ТОВ "Мейнстрім".
За даними у системі Prozorro, угоду з переможцем тендеру, який був його єдиним учасником, уклали 30 червня.
ТОВ "Мейнстрім" належить Євгену Гашкову та Володимиру Громову, його директором вказаний Олег Гавриш. За даними Prozorro і судового реєстру, серед клієнтів компанії – "Укргазвидобування", "Метінвест" та інші компанії.
За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Водночас військовослужбовець та активіст Олег Симороз зауважив, що директор ТОВ "Мейнстрім" є батьком медіаменеджера Олега Гавриша, який працює консультантом кабінету голови Офісу президента і здійснює медійний супровід Шурми.
Згідно із тендерною документацією, держпідприємство замовило підряднику до кінця 2023 року такі послуги:
- аудит ЗМІ;
- формування інформаційної політики;
- виготовлення рекламних відеороликів;
- створення анімаційного мультфільму;
- послуги з фотозйомки;
- послуги з дизайну промо-матеріалів.
До складу послуг з аудиту ЗМІ входить регулярний моніторинг 500 обраних медіа та аналіз присутності та цитованості замовника за такими ключовими словами: Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України", "ДроваЄ", "Зелена країна", рубка лісу, Болоховець Юрій Віталійович.
Крім того, підрядник має створювати та поширювати інформаційні повідомлення про діяльність держпідприємства в топ-100 українських онлайн-ЗМІ, забезпечивши сумарно не менше ніж 100 публікацій. Підрядник також має оновлювати сайт держпідприємства та надати послуги з фотозйомки заходів.
Також потрібно створити 21 рекламно-документальний відеоролик лісової тематики довжиною до 10 хвилин кожен та анімаційний мультфільм для дітей у форматі "історії про про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога (від часів Київської Русі і до сьогодення)" хронометражем до 60 секунд.
Крім того, виконавець повинен надати послуги з розробки макетів брендованої продукції (банерів, бордів, обгортки продуктів харчування, дизайн брендованої продукції, дизайну картинок в соціальних мережах, тощо).
Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі. У травні 2023 року його директором призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство.
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"Згідно із тендерною документацією, держпідприємство замовило підряднику до кінця 2023 року такі послуги"
значить з держбюджету пріоритетно йдуть витрати на PR, замість оборони?
***** та ви на лінію фронту подивіться, що там із зелених насаджень на сотні тисяч гектар залишилось!! Може руZня подивиться мультик та спиниться?!
Це от *** на часі???
А батько самого Шаурми часом не той рига-подільник Януковича? Нарешті мрії батьків здійснилися, коли не вдалося пристоїти діток при Януковичі тому що нарід вигнав покидька , вони пристроїни зараз ще ліпше і крадуть у країни ,як завжди так щей під час війни, допомагая як завжди товаришу Путіну у вбивстві українців. Як кажуть хто на що учився, хто крав і вбивая населення той ї зараз цим займається, а хто не крав , працював, платив податки, той зараз вмирає за країну.
Навіщо нам утримувати цих стервятників? Не було б краще зовнішнє управління, закони іншої держави ЄС або США та подальша інтеграція в її склад, якщо "наші" тільки красти вміють?
Залишити прибиральницю бабу Зіну.
А скумбрія по 8 нехай не по світу гівно розносить, а хай їде бубу оманського свого годувати їде.
А то часу в нього вільного багато - на дебільні відосіки вистачає
Гроші спрямувати на оборону!
чого так усі сполошилися ?? Нормальні гроші за те що у статті перераховано. Чи хтось дійсно вважає, що воно усе саме там робиться?
Інша справа, чи на часі рекламувати роботу Булаховця ...