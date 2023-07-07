"Деревина рятує українців": "Ліси України" заплатять 5 мільйонів гривень за піар фірмі батька радника Шурми

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" замовило послуги з піару вартістю 5 мільйонів і 7,5 тис. гривень компанії ТОВ "Мейнстрім".

За даними у системі Prozorro, угоду з переможцем тендеру, який був його єдиним учасником, уклали 30 червня.

ТОВ "Мейнстрім" належить Євгену Гашкову та Володимиру Громову, його директором вказаний Олег Гавриш. За даними Prozorro і судового реєстру, серед клієнтів компанії – "Укргазвидобування", "Метінвест" та інші компанії.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Водночас військовослужбовець та активіст Олег Симороз зауважив, що директор ТОВ "Мейнстрім" є батьком медіаменеджера Олега Гавриша, який працює консультантом кабінету голови Офісу президента і здійснює медійний супровід Шурми.

Згідно із тендерною документацією, держпідприємство замовило підряднику до кінця 2023 року такі послуги:

аудит ЗМІ;

формування інформаційної політики;

виготовлення рекламних відеороликів;

створення анімаційного мультфільму;

послуги з фотозйомки;

послуги з дизайну промо-матеріалів.

До складу послуг з аудиту ЗМІ входить регулярний моніторинг 500 обраних медіа та аналіз присутності та цитованості замовника за такими ключовими словами: Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України", "ДроваЄ", "Зелена країна", рубка лісу, Болоховець Юрій Віталійович.

Крім того, підрядник має створювати та поширювати інформаційні повідомлення про діяльність держпідприємства в топ-100 українських онлайн-ЗМІ, забезпечивши сумарно не менше ніж 100 публікацій. Підрядник також має оновлювати сайт держпідприємства та надати послуги з фотозйомки заходів.

Також потрібно створити 21 рекламно-документальний відеоролик лісової тематики довжиною до 10 хвилин кожен та анімаційний мультфільм для дітей у форматі "історії про про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога (від часів Київської Русі і до сьогодення)" хронометражем до 60 секунд.

Крім того, виконавець повинен надати послуги з розробки макетів брендованої продукції (банерів, бордів, обгортки продуктів харчування, дизайн брендованої продукції, дизайну картинок в соціальних мережах, тощо).

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі. У травні 2023 року його директором призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство.