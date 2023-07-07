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Російські компанії активно освоюють ринок палива в Африці

танкер,супертанкер

Постачання палива на африканський ринок стають довгостроковою тенденцією. Росія, яка різко наростила постачання палива в Африку після запровадження в лютому ембарго ЄС, скоротила експорт у літні місяці, проте він, як і раніше, кратно вищий за показники минулого року.

Як пише Коммерсант, у червні постачання російських нафтопродуктів в Африку становили близько 250 тис. барелів на добу (б/д), передає enkorr.

Нова схема розподілу потоків нафтопродуктів збережеться надовго, але збільшення відвантажень до Африки залежить від платоспроможності місцевих споживачів і бажання російських компаній інвестувати у місцеву інфраструктуру.

Зростанню постачання російського палива сприяло скорочення експорту в Африку бензину з Нідерландів, після того як місцеві регулюючі органи ввели нові правила щодо вмісту сірки, бензолу і марганцю в паливі, що експортується.

Автор: 

Африка (78) росія (14469) паливо (481)


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