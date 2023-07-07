Нацбанк втретє оштрафував сервіс мікрокредитів Money4You

Національний банк України втретє оштрафував ТОВ "Маніфорю" за надання завідомо недостовірної інформації на запит регулятора.

Рішення про накладання штрафів ухвалені 28 червня, 6 та 7 липня, повідомляє пресслужба НБУ.

Перший штраф для компанії склав мінімальні 1700 гривень.

Однак у зв’язку з виявленими фактами надання завідомо недостовірної інформації на запити Національного банку з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг до компанії вжито заходів впливу у вигляді накладення штрафів:

за друге встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 17 850 грн;

за третє встановлене порушення упродовж календарного року, яке є систематичним, у розмірі 34 000 грн.

ТОВ "Маніфорю" надає споживчі кредити онлайн під брендом Money4You. Власниками компанії у держреєстрі вказані Віталій Рябінін (45%), Олег Кузьмінов (22,5%) та Юрій Купченко (22,5%).