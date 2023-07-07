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Нацбанк втретє оштрафував сервіс мікрокредитів Money4You

money4you

Національний банк України втретє оштрафував ТОВ "Маніфорю" за надання завідомо недостовірної інформації на запит регулятора.

Рішення про накладання штрафів ухвалені 28 червня, 6 та 7 липня, повідомляє пресслужба НБУ.

Перший штраф для компанії склав мінімальні 1700 гривень.

Однак у зв’язку з виявленими фактами надання завідомо недостовірної інформації на запити Національного банку з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг до компанії вжито заходів впливу у вигляді накладення штрафів:

  • за друге встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 17 850 грн;
  • за третє встановлене порушення упродовж календарного року, яке є систематичним, у розмірі 34 000 грн.

ТОВ "Маніфорю" надає споживчі кредити онлайн під брендом Money4You. Власниками компанії у держреєстрі вказані Віталій Рябінін (45%), Олег Кузьмінов (22,5%) та Юрій Купченко (22,5%).

Автор: 

кредит (3324) НБУ (9377) штраф (1128)


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Видали два кредити - от тобі гроші на штраф
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09.07.2023 10:40 Відповісти

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