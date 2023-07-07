Кабмін дозволив отримання довідки про несудимість у ЦНАП

Кабінет міністрів схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах надання адміністративних послуг.

"Не зупиняємось у розвитку цифрової держави та зручних доступних послуг для наших громадян. Сьогодні затверджуємо документ, який дозволить отримувати в Центрах надання адмінпослуг довідку про несудимість, а також послуги з прийому теоретичного іспиту, необхідного для отримання посвідчення водія", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 липня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, це рішення допоможе покращити доступність і зручність для бажаючих отримати права водія.