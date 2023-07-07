Регіони вже отримали 16 мільярдів субвенції на проєкти відновлення, – Шмигаль
Кабінет міністрів за останні декілька тижнів виділив регіонам 16,37 млрд грн субвенції на проєкти відновлення та трансформації.
"Це дуже значна сума, яка дозволяє вже цього року показати дуже конкретні результати, які відчують всі українці", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, кошти отримали:
- Київська область – 4,5 млрд грн;
- Харківська – 2,5 млрд грн;
- Житомирська – 1,5 млрд грн;
- Запорізька та Одеська області – по 1 млрд грн;
- Сумська – 837 млн грн;
- Миколаївська – 817 млн грн;
- Полтавська – 797 млн грн;
- Дніпропетровська – 663 млн грн;
- Херсонська область – 563 млн грн.
"На жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно. Сьогодні провели нараду з керівниками ОВА, розглянули проблемні питання, з’ясували, що саме не дозволяє нам рухатися швидше. Вже на наступне засідання уряду очікую від Міністерства інфраструктури та Агентства з відновлення проєктів рішень, які дозволять пришвидшити процес відбудови", – додав Шмигаль.
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Леся Костас #556311
показати весь коментар09.07.2023 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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