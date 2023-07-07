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Кабмін пропонує зараховувати до стажу держслужби час роботи у військових адміністраціях

кабмин

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити зарахування до стажу державної служби час роботи на посадах у військових адміністраціях.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 7 липня.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях", – повідомив Мельничук.

Законопроєктом пропонується запровадити можливість під час проходження державної служби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями.

Також передбачається зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їх заступників, начальників військових адміністрацій населених пунктів та їх заступників, а також працівників цих адміністрацій, які уклали трудовий договір, у разі, якщо до призначення на такі посади особа перебувала на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулася на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.

Автор: 

Кабмін (7811) держслужбовці (105) стаж (21)


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