У Києві запустили службу 112 – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій

У Києві повноцінно впроваджено службу 112 – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

"До операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують. Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", – пояснили в МВС.

Наступники кроками у МВС назвали масштабування 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а згодом – на всій території України.