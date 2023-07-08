На ТЕС у Донецькій області впав дах, є загиблий, енергоблоки зупинені
На Донеччині на одній з теплових електростанцій, яку неодноразово обстрілювали росіяни, впав дах цеху – одна людина загинула.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна людина загинула, двоє – вважаються зниклими. Ще троє отримали травми та відправлені до лікарні.
Наразі відбувається розбір завалів. Причини інциденту встановлюються.
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