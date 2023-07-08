Унаслідок негоди пошкоджені лінії електропередачі у 10 областях

Унаслідок масштабного грозового шторму в десятьох областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що найбільше знеструмлень на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині.

Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім того, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. До того ж із планового ремонту вийшов блок теплової генерації потужністю понад 280 МВт.