Україна та Азербайджан домовились про дозволи на перевезення на наступний рік

Україна та Азербайджан погодили квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте під час засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення.

Зокрема, Україна та Азербайджан на 2024 рік домовились про:

збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;

можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;

надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Загалом, квота для перевізників на наступний рік становитиме 11 550 дозволів для кожної країни. З них – 6000 універсальних, 5000 – транзитних, 500 – на перевезення до та з третіх країн, 50 – універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Також було прийнято рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.

Крім того, під час засідання комісії українська сторона ініціювала можливість лібералізації міжнародних вантажних перевезень між Україною та Азербайджаном. Зазначається, що сторони вивчать можливість запровадження такого механізму.