Унаслідок війни у Києві зазнали руйнувань близько 800 будинків, – Кличко

Київ був і залишається метою російських загарбників, які від початку повномасштабної агресії завдали руйнувань майже 800 столичним будинкам, з них понад 420 житлових.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі єдиного телемарафону, передає Укрінформ.

"Не було лінії фронту у нашому місті, але близько 800 будинків зруйновано, більше 420 – це будинки з помешканнями киян", – сказав міський голова.

За його словами, переважну більшість будинків уже відновлено, там, де була можливість зробити ремонт, міська влада зробила все, щоб люди могли повернутися додому.

Кличко зазначив, що місто звернулося до уряду з проханням затвердити вимоги до модульних бетонних укриттів у районах, де немає можливості швидко збудувати стаціонарні якісні сховища.

"Ми вже готові закупити і встановити ці споруди. Зараз гроші виділили на 250 споруд", – сказав міський голова.

Нагадаємо, за результатами обстеження 62 912 укриттів по всій Україні, що становить 99,4% від загальної кількості, закритими виявилися 9,3%, непридатними для використання – 23,6%.