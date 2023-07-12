Кабмін змінив порядок обліку артезіанських свердловин

Кабінет міністрів установив єдині правила функціонування Реєстру артезіанських свердловин для забезпечення відкритого доступу до інформації про них та мінімізації корупційних ризиків.

Як ідеться в повідомленні Міндовкілля, документ встановлює єдині правила функціонування Реєстру свердловин та на юридичному рівні фіксує поняття "артезіанська свердловина".

Зокрема, відповідні зміни будуть внесені до постанови Кабміну №963 "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання обсягу підземних вод, що видобуваються".

"Цим рішенням ми створюємо прозорий доступ громадськості та бізнесу до даних про артезіанські свердловини та мінімізуємо корупційні ризики. Водокористувач зможе вносити дані про свердловини через е-кабінет надрокористувача без контакту та втручання чиновника", – прокоментував рішення міністр довкілля на природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, це рішення створює умови для оперативного реагування на виклики воєнного часу та подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС, адже дозволяє швидко забезпечити населення питною водою.

У Міндовкілля нагадали, що цього року уряд уже затвердив порядки функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами, ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, ведення Державного реєстру артезіанських свердловин, Перелік підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.