Мін’юст пропонує залучити більше засуджених до громадських робіт

Міністерство юстиції пропонує внести зміни до законодавства, які передбачають розширення сфери застосування покарання для злочинців у виді штрафу та громадських робіт.

Про це заявила заступниця міністра Олена Висоцька, інформує пресслужба Мін’юсту.

За її словами, цей механізм міг би активніше використовуватися для задоволення потреб, актуальних для місцевих громад.

"На сьогодні громадські роботи – це прибирання у громадських місцях. Ми пропонуємо розширити цей перелік та врахувати можливість здійснення таких робіт не лише за місцем проживання засудженого, але й у межах міста чи області", – розповіла Висоцька.

Вона повідомила, що зараз лише 8% осіб, які перебувають на обліку пробації, засуджені до громадських робіт і цей показник можна істотно збільшити, що заощадить кошти громад.

Загалом, протягом 2022 року клієнтами пробації відпрацьовано 610 тис. годин, що заощадило 25 млн грн для місцевих бюджетів.

Водночас лише 43% засуджених протягом 2022 року сплатили штраф в повному обсязі, що становить 50 млн гривень.

Серед основних запропонованих змін у Мін’юсті вказують такі: