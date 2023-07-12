Мін’юст пропонує залучити більше засуджених до громадських робіт
Міністерство юстиції пропонує внести зміни до законодавства, які передбачають розширення сфери застосування покарання для злочинців у виді штрафу та громадських робіт.
Про це заявила заступниця міністра Олена Висоцька, інформує пресслужба Мін’юсту.
За її словами, цей механізм міг би активніше використовуватися для задоволення потреб, актуальних для місцевих громад.
"На сьогодні громадські роботи – це прибирання у громадських місцях. Ми пропонуємо розширити цей перелік та врахувати можливість здійснення таких робіт не лише за місцем проживання засудженого, але й у межах міста чи області", – розповіла Висоцька.
Вона повідомила, що зараз лише 8% осіб, які перебувають на обліку пробації, засуджені до громадських робіт і цей показник можна істотно збільшити, що заощадить кошти громад.
Загалом, протягом 2022 року клієнтами пробації відпрацьовано 610 тис. годин, що заощадило 25 млн грн для місцевих бюджетів.
Водночас лише 43% засуджених протягом 2022 року сплатили штраф в повному обсязі, що становить 50 млн гривень.
Серед основних запропонованих змін у Мін’юсті вказують такі:
- громадські роботи призначатимуть не лише як основне, але і як додаткове покарання (ширше застосування судами);
- до переліку об’єктів для відбування громадських робіт можуть бути включені підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, окрім приватної (на сьогодні —лише комунальні підприємства);
- перелік об’єктів для відбування громадських робіт визначає пробація та погоджує їх з органами місцевого самоврядування (розширення видів робіт та їх актуальність для громади);
- громадські роботи можуть відбуватися не лише за місцем я проживання засудженого, але й у межах міста чи області;
- громадські роботи можуть відбуватися не лише індивідуально, але й групами засуджених для виконання великого обсягу робіт;
- збільшення можливості відбувати громадські роботи повний робочий день – до 8 годин на день (чинна норма – 4 години на день) з урахуванням інтересів засудженого якнайшвидше відпрацювати покарання.
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