Країни G7 не розблокують російські активи до виплати компенсації Україні, – заява

Країни "Великої сімки" (G7, об’єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США) домовилися про те, що заморожені в їхніх юрисдикціях російські активи будуть розблоковані лише після відшкодування збитків Україні.

Про це йдеться у декларації G7, присвяченій майбутнім гарантіям безпеки для України, оприлюдненій урядом Великої Британії.

"Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні", – йдеться у документі.

Країни "Великої сімки" також підтверджують необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, і висловлюють готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів.

Крім того, країни G7 заявили, що продовжать підтримувати Україну і мають намір продовжувати працювати над санкціями проти Росії та експортним контролем.

"Це включає роботу з забезпечення того, щоб витрати Росії на її агресію продовжували зростати, зокрема через санкції та експортний контроль, а також підтримку зусиль із притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за військові злочини та інші міжнародні злочини, вчинені в Україні та проти України, включно з атаками на критичну цивільну інфраструктуру", – зазначається у документі.

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Крім того, країни G7 підтримуватимуть зусилля таких міжнародних механізмів, як Міжнародний кримінальний суд (МКС), який у березні 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

Країни G7 також погодили довгострокові рамкові зобов'язання щодо безпеки України. До них увійдуть постачання військової техніки, навчання українських військових, обмін розвідувальною інформацією. Конкретні зобов'язання мають бути оформлені двосторонніми угодами між країнами "Великої сімки" та Україною.

Зі свого боку Україна зобов’язується посилити прозорість та підзвітність у сфері використання наданої допомоги, продовжити реформи оборонної сфери, правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, сектору безпеки та державного управління.