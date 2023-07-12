Ціни на газ в Україні продовжують падати

Фактична ціна реалізації природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у червні 2023 року становила 10,74 тис. грн за 1 тис. кубометрів, що на 3,8% менше, ніж у травні (11,16 тис. грн).

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації, передає Інтерфакс-Україна.

Середньозважена ціна у договорах купівлі-продажу газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (УЕБ, УІБ, УМВБ) у червні становила 10,61 тис. грн/тис. кубометрів, а середньозважена ціна її "дочок" на ОТР у травні (на червень) склала 10,72 тис. грн/тис. кубометрів.

Найбільшою виявилася середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) – 10,74 тис. грн/тис. кубометрів, яка і стала фактичною ціною реалізації.

До ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.