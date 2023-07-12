Туреччина продовжить шукати, як продовжити "зернову ініціативу", – Ердоган

Туреччина продовжить прикладати зусилля для продовження "Чорноморської зернової ініціативи".

"Президент України Володимир Зеленський виступає за продовження цієї угоди, а у президента Росії Владіміра Путіна щодо цього є кілька рекомендацій, які ми візьмемо до уваги і продовжимо працювати над тим, щоб знайти рішення щодо продовження цієї угоди", – заявив турецький президент Реджеп Ердоган, передає Інтерфакс-Україна.

Ердоган нагадав, що завдяки зусиллям в тому числі й Туреччині щодо продовження "зернової ініціативи" цим коридором на світові ринки було поставлено понад 33 млн тонн сільгосппродукції.

Раніше повідомлялося, що Туреччина хоче продовжити угоду про безпечний транзит українського зерна з чорноморських портів на три місяці замість двох.

Раніше повідомлялося, що ЄС може зняти санкції з російського банку для продовження "зернової угоди".

До того російський президент Владімір Путін заявив, що Кремль розмірковує про вихід з угод в рамках "Чорноморської зернової ініціативи".

При цьому "зерновий коридор" наразі працює вже менше ніж на 20% своєї нормальної пропускної спроможності через позицію РФ у Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка блокує реєстрацію суден.

"Чорноморську зернову ініціативу" було погоджено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть – у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.