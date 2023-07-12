Державному "Укрексімбанку" може знадобитися докапіталізація, – Рожкова

"Укрексімбанк" може потребувати докапіталізації за рахунок держави.

Про це перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила в інтерв’ю ЕП.

"Є один державний банк, який уже порушує нормативи адекватності капіталу", – сказала Рожкова, уточнивши, що йдеться саме про "Укрексімбанк".

"Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, обійтися без докапіталізації. Ми будемо готові на це піти, якщо розумітимемо, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно. Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності", – додала заступниця голови НБУ.

Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.

Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.