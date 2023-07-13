Канада додатково виділить $410 мільйонів для зміцнення безпеки України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про нове фінансування та проекти на суму 541 млн канадських доларів ($410 млн) для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки.

"Нове фінансування для України засноване на більш ніж 8 мільярдах доларів у вигляді багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року, і ґрунтується на заяві прем'єр-міністра, зробленої цього тижня в Латвії, про відновлення та розширення операції Reassurance, яка є частиною заходів оборони та стримування НАТО у Східній Європі, і подвоює нинішню присутність Канади в країні", – йдеться в повідомленні на сайті глави канадського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, Канада має намір надати Україні додаткові дрони з камерами, а також забезпечуватиме навчання українських військових у рамках операції Unifier у Канаді.

Крім того, Трюдо оголосив про додаткові 48,8 млн канадських доларів ($37 млн) до Комплексного пакету допомоги для України на додаток до 34,6 млн канадських доларів, оголошених у квітні 2023 року, які підтримають надання НАТО практичної нелетальної допомоги Україні шляхом безоплатної передачі матеріалів, включно з паливом, мостовим обладнанням, раціями та засобами першої допомоги.

"Канада разом із Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великобританією підписали заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації та обслуговування F-16 винищувачів. Підписавши заяву, Канада зобов'язується зробити свій внесок у багатонаціональні зусилля щодо навчання українських пілотів, техніків та допоміжного персоналу експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", – сказано в повідомленні.

Трюдо також оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі кібербезпеки у розмірі 2,7 млн канадських доларів ($2,05 млн).