Компанія російського олігарха Лісіна, якого оминули санкції, співпрацює з "оборонкою" та в’язницями РФ, – ЗМІ

Російський виробник сталі ПАО "НЛМК" олігарха Володимира Лісіна, якому вдалося оминути західні санкції, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби та заводу, що розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Зазначається, що впродовж 2022-2023 років компанія щонайменше 8 разів перемагала у тендерах на постачання сталі для державних органів Росії.

Сім із них – на постачання анізотропної та нізотропної сталі для колонії №1 в Костромській області на $729 тис. І один – на постачання ізотопної сталі для АТ "Изумруд" (місто Владивосток, контролюється державним "Росимуществом").

Завод "Изумруд" працює у військово-оборонному комплексі Росії. Розробляє, зокрема, системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БПЛА.

На початку 2023 року повноважний представник президента РФ на Далекому Сході Юрій Трутнєв офіційно відвідав "Изумруд". Місцеві російські ЗМІ пишуть про "Изумруд" як про "системоутворююче підприємство, розробника та виробника радіолокаційних систем управління артилерійською зброєю на кораблях Військово-морського флоту Росії".

У лютому 2023 року "Изумруд" потрапило під санкції Великобританії, а в квітні – України.

У пресслужбі "НЛМК" журналістам "Схем" повідомили, що костромська колонія є виробником електротехнічного обладнання для різного цивільного застосування, у тому числі мережевих та вимірювальних трансформаторів, світлодіодних світильників.

Водночас "Изумруд", відповіли журналістам, також є виробником побутових електроприладів,зокрема компресорів, зарядно-розрядних та комутаційних щитів.

У компанії запевняють, що "НЛМК" постачав цій компанії відповідну сталь до травня 2022 року. Після включення "Изумруду" до списку санкцій Великої Британії, поставки не здійснювалися.

Раніше стало відомо, що з 2014 по 2019 роки "НЛМК" постачав сталь "Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина", що виготовляє бойовий модуль "Охотник". Електротехнічну сталь від "НЛМК" у 2017 році отримав "Марійський машинобудівний завод", що працює над розробкою зенітних систем. Також "НЛМК" постачав електротехнічну сталь Інституту Забабахіна, що розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

Володимир Лісін – найбагатший росіянин за версією Forbes у 2022 році році та третій у списку найбагатших у 2023 році. Статки Лісіна за рік війни зросли з $18,4 млрд до $22 млрд, однак його обігнали Андрій Мельниченко та Володимир Потанін.

Група "НЛМК" – це металургійна імперія Володимира Лісіна. "НЛМК" розшифровується як "Новолипецький металургійний комбінат". Головною компанією групи в Росії є ПАО "НЛМК", у якій Володимир Лісін – голова ради директорів.

Проти Володимира Лісіна запроваили персональні санкції лише Україна та Австралія. Він досі уникає санкцій США, Британії та ЄС. У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсильванії.