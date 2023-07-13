У Києві посадовець міністерського підприємства незаконно заволодів будівлями та укриттями

Столичні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держпідприємства та восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями держпідприємства одного з міністерств України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, схему організували двоє жителів Києва. Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомості, які не використовуються цим підприємством.

Зазначається, що інші учасники злочинної групи підробили документи від імені ексдиректора держпідприємства, які дозволяли відчужити держмайно.

На підставі цих документів державний реєстратор здійснив незаконне відчуження держоб’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

Загалом зловмисники реалізовали 7 об’єктів держпідприємства загальною площею 1500 кв м на суму 24 млн грн. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі. На всі ці об’єкти наразі накладено арешт.

Підозрюваним інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.