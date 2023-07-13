В Україні став доступним чат-бот Bard від Google, – Мінцифри (оновлено)

Із 13 липня для українців став доступний чат-бот на основі штучного інтелекту від Google – Bard.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Штучний інтелект від Google – Bard доступний в Україні. Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час", – зазначив він.

Як нагадав Федоров, Bard може відповісти на будь-яке запитання.

Що може Bard:

слухати відповіді, а не лише читати їх;

зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та діалог з Bard;

експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);

ділитися розмовами з друзями.

"Штучний інтелект – це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси.

Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим", – підсумував міністр.

Bard – це експериментальний розмовний чат зі штучним інтелектом від Google. Він має функціонувати подібно до ChatGPT, з тією різницею, що сервіс Google братиме інформацію з інтернету. Був представлений компанією у лютому цього року.