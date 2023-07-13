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Новини
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В Україні став доступним чат-бот Bard від Google, – Мінцифри (оновлено)

bard

Із 13 липня для українців став доступний чат-бот на основі штучного інтелекту від Google – Bard.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Штучний інтелект від Google – Bard доступний в Україні. Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час", – зазначив він.

Як нагадав Федоров, Bard може відповісти на будь-яке запитання. 

Що може Bard:

  • слухати відповіді, а не лише читати їх;
  • зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та діалог з Bard;
  • експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);
  • ділитися розмовами з друзями.

"Штучний інтелект – це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси.

Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим", – підсумував міністр.

Bard – це експериментальний розмовний чат зі штучним інтелектом від Google. Він має функціонувати подібно до ChatGPT, з тією різницею, що сервіс Google братиме інформацію з інтернету. Був представлений компанією у лютому цього року. 

Автор: 

Google (594) штучний інтелект (275) Федоров Михайло (266) Мінцифри (834)


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Топ коментарі
+6
А зелене тріпло так і не дало мені смартфона.
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13.07.2023 11:05 Відповісти
+5
Коли ж Цензор поставить первірку української орфографії?
Навіть "Тєлега" це давно зробила...
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13.07.2023 10:59 Відповісти
+5
Цей Bard не досконалий. Щось не врахував))). При подачі даних, що комік Зеленский з нуля, як в 2019, йде на вибори президента в Україні, видав вердикт, що той набере 6-8% базуючись тільки на протестних настроях.
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13.07.2023 11:20 Відповісти
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Это эти барды чтоли?
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13.07.2023 10:58 Відповісти
На далекій Амазонці
Близь піратьского вогнища
Затянули ми пісню
Пра расійскоє говнище...
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13.07.2023 11:29 Відповісти
Коли ж Цензор поставить первірку української орфографії?
Навіть "Тєлега" це давно зробила...
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13.07.2023 10:59 Відповісти
Ні... можеш докладніше?
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13.07.2023 12:04 Відповісти
Неначасі...
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13.07.2023 12:00 Відповісти
Істому потомку Великих Укрів(як каже Цимбалюк..) це ,може і не потрібно...
Але для грамотних коментарів - архі!-важливо...
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13.07.2023 12:11 Відповісти
Ми дуже раді.
Зате закрили україномовний супутниковий канал Сваржичі.
Вітання,українська музика,історія козацтва...
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13.07.2023 11:03 Відповісти
А зелене тріпло так і не дало мені смартфона.
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13.07.2023 11:05 Відповісти
Ше китаиці клепають
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13.07.2023 11:57 Відповісти
Цей Bard не досконалий. Щось не врахував))). При подачі даних, що комік Зеленский з нуля, як в 2019, йде на вибори президента в Україні, видав вердикт, що той набере 6-8% базуючись тільки на протестних настроях.
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13.07.2023 11:20 Відповісти
А чому він не українською?
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13.07.2023 14:09 Відповісти
Нова замануха "Bard" розробки ГЛОБАЛЬНО ЗАМАСКОВАНИХ АНАЛІТИЧНИХ СПЕЦСЛУЖБ під ГУГЛ, МЕТА, ФЕЙСБУК, ТВІТЕР, ТЕЛЕГРАМ, ТІП-ТОП по збору, ідентифікації, психологічного рівню, політичних поглядів, рівню злочинного та зрадницького ухилу, звязків з місцевими та транснаціональними злочинними угрупуваннями, звязків у корупційних підкупах усіх рівнів, належності до партій, угрупувань, колаборцианізму, терористичних та радекальних груп і звязків з ними, належності до політичних та фуфло ботоферм, ідентифікації ІР-адреси та зміни акаунтів під різними "поганялами", загрозі державних інституцій, звязків з різними спецслужбами враховуючи закордонні та повною 100% геолокацією абонента, а все інше лише діло техніки, як знайти і затримати цього "хитро-замаскованого" на думку телепня...!!!
А "Bard" це лише привід ПУБЛІЧНО легалізувати те, що вже виконується десяток років усіма пошуковими сервісами в NETI...!!!
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13.07.2023 15:06 Відповісти

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