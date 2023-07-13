Унаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у семи областях, – Міненерго

Станом на 13 липня внаслідок нічного ворожого удару по всій території України влучань в енергетичні об’єкти не зафіксовано. Водночас є знеструмлення у прифронтових та прикордонних з РФ територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населених пункти – на Херсонщині.

Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Зазначається, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Також триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Водночас унаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Кіровоградській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.