Майже половина українських біженців у Німеччині хочуть залишитися в країні, – опитування
Із понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.
Про це пише Reuters із посиланням на спільне опитування Німецького інституту економічних досліджень, Інституту досліджень зайнятості (IAB), Міністерства у справах міграції та біженців ФРН, а також Федерального інституту демографічних досліджень.
Зазначається, що кількість українських біженців, хто хоче залишитись у ФРН, збільшилось на 5% у порівнянні з 39% під час минулорічного опитування.
18% респондентів знайшли роботу, що лише трохи більше, ніж 17% наприкінці літа 2022 року.
Цьому сприяла висока участь в інтеграційних та мовних курсах, спрямованих на підвищення працевлаштування. Три чверті українських біженців відвідували або вже закінчили курси німецької мови.
Дослідження також свідчить, що жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ, мають щонайменше одну дитину.
За даними опитування, лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають з собою партнера.
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яке майно голубко? те що кацапи розбомбили чи захопили?
ну просто нерозумний комент недалекої людини. Війна забрала надію. Вона зруйнувала плани. вона скалічила а то й забрала життя багатьом. але люди, що бояться вмерти, гірші тобі за орків