Майже половина українських біженців у Німеччині хочуть залишитися в країні, – опитування

Із понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Про це пише Reuters із посиланням на спільне опитування Німецького інституту економічних досліджень, Інституту досліджень зайнятості (IAB), Міністерства у справах міграції та біженців ФРН, а також Федерального інституту демографічних досліджень.

Зазначається, що кількість українських біженців, хто хоче залишитись у ФРН, збільшилось на 5% у порівнянні з 39% під час минулорічного опитування.

18% респондентів знайшли роботу, що лише трохи більше, ніж 17% наприкінці літа 2022 року.

Цьому сприяла висока участь в інтеграційних та мовних курсах, спрямованих на підвищення працевлаштування. Три чверті українських біженців відвідували або вже закінчили курси німецької мови.

Дослідження також свідчить, що жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ, мають щонайменше одну дитину.

За даними опитування, лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають з собою партнера.