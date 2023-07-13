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Новини
12 523 57

Майже половина українських біженців у Німеччині хочуть залишитися в країні, – опитування

біженці

Із понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Про це пише Reuters із посиланням на спільне опитування Німецького інституту економічних досліджень, Інституту досліджень зайнятості (IAB), Міністерства у справах міграції та біженців ФРН, а також Федерального інституту демографічних досліджень.

Зазначається, що кількість українських біженців, хто хоче залишитись у ФРН, збільшилось на 5% у порівнянні з 39% під час минулорічного опитування.

18% респондентів знайшли роботу, що лише трохи більше, ніж 17% наприкінці літа 2022 року.

Цьому сприяла висока участь в інтеграційних та мовних курсах, спрямованих на підвищення працевлаштування. Три чверті українських біженців відвідували або вже закінчили курси німецької мови.

Дослідження також свідчить, що жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ, мають щонайменше одну дитину.

За даними опитування, лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають з собою партнера.

Автор: 

біженці (721) Німеччина (1901) мігранти (443) міграція (221)


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Топ коментарі
+12
А що влада робить щоб люди вернулися? Тільки все робить щоб люди всі повиїжджали.
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13.07.2023 14:49 Відповісти
+11
Є над чим задуматись.. Але нема кому..
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13.07.2023 14:18 Відповісти
+9
А хто хоче повертатися в країну топ корупціонерів як Резніков, Єрмак, коломийський, ахметов, Татаров, Гетьманський і тд. Про Арахамій і Безуглих я вже не кажу, то взагалі тупикова вітка еволюції
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13.07.2023 18:34 Відповісти
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через рік мені буде 61 все продам , заберу внуків теж поїду навіщо мені та моїм внукам яйця по 17 гр
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13.07.2023 12:49 Відповісти
через півроку завиєш і повернешся додому... в такому віці дерево при пересадці не приживається
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13.07.2023 15:11 Відповісти
Кому ти нах потрібен?
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13.07.2023 19:06 Відповісти
так мені нах ніхто не потрібен . щоб купити нерухомість і спокійно жити в ЕС я заробив за життя . а ви якось боріться з корупцією ,та не вибірайте більше свинарчуків та шапіто може теж заживете як в ЕС а не в рашці
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13.07.2023 19:30 Відповісти
Відкрий ціни на житло у тій же Німеччині. Ти за свою укр халупу там нічого не купиш. Не треба себе тішити дурнуватими ілюзіями. Хоча в Румунії багато мертвих сел... звідки виїхали всі у Німеччину та Англію.
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13.07.2023 19:47 Відповісти
хто виїхав? всі румини переїхали в Німетчину?
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13.07.2023 20:09 Відповісти
румунія на сьогодні найбезлюніша країна ЄС. Вся молодь роз'їхалися. У селах одні пенсіонери. Легко зможеш собі купити житло у селі де живе три каліки.
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13.07.2023 21:44 Відповісти
З ус1х кра1н, де мен1 довелося побувати, г1рша - Румун1я. Н1 кл1мат та земля, а люди - трохи зл1 1 дуже вороват1. Чи мен1 так " пощастило"?
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14.07.2023 02:17 Відповісти
Є над чим задуматись.. Але нема кому..
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13.07.2023 14:18 Відповісти
а що тут думати? невже ми тут в україні нічого не розуміємо? у вас у Франції на сім"ю "біженців" можуть виплачувати до 1,5 тис.Є + пайки (сири,устриці,паштети тощо) і при цьому можна гульма гуляти! от і всі думки про нещасних,знедолених "біженців" від війни. сам знаю одну таку згорьовану жертву війни з Києва,вона,сердешна,в Ніцці сховалася від жахіть війни,на Кот лазур...
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14.07.2023 09:22 Відповісти
А що влада робить щоб люди вернулися? Тільки все робить щоб люди всі повиїжджали.
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13.07.2023 14:49 Відповісти
тобто,для того щоб ти не чкурнув у Польшу від воєнкомату....владі треба було розпустити армію?
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13.07.2023 15:28 Відповісти
Как минимум налоговую амнистию, заморозку коммунальных и отмену дебильных законов типа ареста всех счетов без суда и следствия.
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13.07.2023 18:27 Відповісти
А хто буде платити податки і комунальні? Прішєльци?! Якщо не вистачає на комунальні, то може треба просто перетати дивитися тєлік і митися по годині під душем?
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13.07.2023 19:49 Відповісти
Думають все життя сидітимуть на німецьких пособіях,отримуватимуть пайки,кататимуться в Туреччину? А якщо німці їм скажуть, вількоммен арбайтен санітаркою?
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13.07.2023 15:26 Відповісти
не заздри наволоч, селюк.
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13.07.2023 16:25 Відповісти
А що робота санітаркою - це не робота? Будь-яка робота достойно оплачується в розвинутих країнах. Це не Україна, де робота за 3 копійки. Працюй в Україні, хто тобі боронить? Кожен сам в праві вирішувати, що йому робити, без вказівок держави, чи таких от токсичних чуваків.
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13.07.2023 16:35 Відповісти
така прости....біженка,як Снежана Орлова працювати ніколи і ніде не буде! єдина робота,яку визнають снежани орлови-утриманкою у багатого папіка,краще араба або європейця. а я в Україні і працюю. і не вдаю із себе нещасного біженця від війни,сидячи на шиї у довірливих європейців. вважаю,що справді нещасні жертви війни залишилися в Україні,виїхала грошовита,нахабна наволоч-рвачі. сам особисто таких знаю.
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13.07.2023 18:42 Відповісти
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13.07.2023 18:11 Відповісти
Як кажуть: добре там, де нас нема. У кого гроші були, той виїхав з вигодою. А той, що все втратив - мусить добре гарувати, аби прогодувати себе й дітей.
яке майно голубко? те що кацапи розбомбили чи захопили?
ну просто нерозумний комент недалекої людини. Війна забрала надію. Вона зруйнувала плани. вона скалічила а то й забрала життя багатьом. але люди, що бояться вмерти, гірші тобі за орків
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13.07.2023 18:11 Відповісти
ті, за вашими словами мразі, нічого не вирішують. направте свою лють на таких самих, але від яких все в країні залежить. А то бачиш у вас винуваті ті, що втекли. А боневтіки таки бубочки, так?
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13.07.2023 19:17 Відповісти
я так зрозумів,що по справжньому постраждалі від війни сидять в Україні,за кордон рвонули ті хто війну й близько не бачили.тепер пишуть на турсайтах відгуки про готелі Туреччини та Єгипту
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14.07.2023 09:26 Відповісти
Да все мрази и гниль все кроме тебя.
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Выехали женщины с маленькими детьми.Придурок.А их мужья в армии воюют.
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13.07.2023 20:26 Відповісти
Насправді, прспективи відкрив безвіз. Мій син до війни вважався непридатний до служби. При перенавантаженні втрачає свідомість. Ще до війни працював в Чехії і Німеччині на заводах. Зараз по візі в Британії працює. Його друзі з Естонії і Польщі перебрались в Канаду. Спочатку, через інтернет знаходили роботу і житло, а тоді переїжджали. З майна, у них в Україні, лише велосипеди і комп'ютери.
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14.07.2023 11:16 Відповісти
Сват уже загинув. Племінник у війську. Те, що в армію можуть забрати, не сумніваюсь, гарматне м'ясо теж потрібне(сват загинув ні разу не вистріливши, рив окопи в свій вихідний, бо інший напився). Син взимку з роботи велосипедом вертався, сильно руки замерзли, така істерика почалась, що думала задихнеться, хотіла швидку викликати. Дівка кинула, на 7 кг схуд. Уявляєте такого бійця?
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16.07.2023 10:30 Відповісти
Але він точно не хоче, щоб війна була довго. За кордоном залишатись можна по робочій візі. На подачки не живе, працює на робітничій професії і перспектив великих поки не бачить. Наймовірніше повернеться
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16.07.2023 10:41 Відповісти
Дуже жаль! Але ви абсолютно праві! В Америці таких біженців більшість!
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14.07.2023 03:47 Відповісти
КРАЇНИ ЗАХОДУ ВИТРАТИЛИ НА БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ 40,0 МЛРД.ДОЛАРІВ( ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ) КРАЩЕ ВОНИ Б ВИТРАТИЛИ ЦЕ НА ЗБРОЮ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ , А НЕ ПРИЙМАЛИ БІЖЕНЦІВ. ЯКІ НЕ ХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ ЗЕМЛЮ І ШУКАЮТЬ ТІЛЬКИ СВОЮ ВИГОДУ...ЗГОДЕН НА ВСІ 100%... БО ТЕЖ МАЮ ЗНАЙОМИХ, ЩО ВИЇХАЛИ, АБИ ТІЛЬКИ ПЕРЕСИДІТИ ДЕСЬ..
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14.07.2023 10:09 Відповісти
Якщо в Україні постане справді проукраїнська влада, то будуть повертатися багато хто. Бо за кордоном не мед і дорого. Але люди, що познайомилися з комфортом не тільки у власній оселі, а й у місці проживання бажатимуть змінити все на краще і в Україні.
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13.07.2023 18:15 Відповісти
Интересно будет наблюдать как из того что привыкло покупать себе права и дипломы, нарушать ПДД, курить где попало когда это запрещено, воровать даже во время войны. Как из всего этого вылезет справді проукраїнська влада"....
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13.07.2023 18:33 Відповісти
надія вмирає останньою
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13.07.2023 19:12 Відповісти
А хто хоче повертатися в країну топ корупціонерів як Резніков, Єрмак, коломийський, ахметов, Татаров, Гетьманський і тд. Про Арахамій і Безуглих я вже не кажу, то взагалі тупикова вітка еволюції
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13.07.2023 18:34 Відповісти
Ничего, евреи из пустыни вернутся, как-раз им место будет.
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13.07.2023 18:35 Відповісти
Є знайомий із цих біженців. Каже: квартиру дали, гроші дають, так нахєра мені працювати?! Постійно подорожує по ЄС, а працюють хай фріци.
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13.07.2023 19:42 Відповісти
Старіюча Німеччина вирішила свої демографічні проблеми за рахунок халявного молодого працездатного населення на пару років вперед. Допомогли піднятись Польщі, тепер підніматимть Німеччину. Це не араби, які у воді не розчиняються і на городі не сидять...
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13.07.2023 20:40 Відповісти
Старіюча Німеччина багато років за рахунок польщі покращувала свою демографію. Тепер польща і німеччина покращують свою демографію за рахунок України. Коли українці закінчаться перейдуть певно на москалів, бо їх багато.
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13.07.2023 21:41 Відповісти
Нахрен упала эта нищая Польша. Да еще с легализацией, как будто это не Польша, а Швеция.
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14.07.2023 00:53 Відповісти
Сами выбрали Зеленского, а теперь возвращаться не хотят.
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14.07.2023 00:47 Відповісти
Ця гопота не знає що таке Національна гідність і Батьківщина (не кажучи уже про те, що Батьківщина спливає кров"ю і її треба захищати - а німці це чудово знають, у них це у крові!). Ці мігранти як бродячих коти - де халявніша хавка, потрахають, дешевші шмотки - там і "родіна". Та найголовніше - що ця пи.дота плекає вологі ілюзії, що Німеччина стане для них "батьківщиною". Для німців вони, як і араби, турки, негри і решту "чорноти" були, є і залишаться паразитуючими унтерменшами. Так що продовжуйте драяти німецькі віходки, заправляти і мити машини, і задниці фрау, прошвирнітьсчя по панелі - може якийсь турок чи негр "клюне" за копійки (ендшульдіген - за пфеніги). І уперто робіть вигляд, що не бачите, як вам харкають у морду і не чуєте таке знайоме і уже ставше рідним для паразитів і запроданців - "Швайне!"
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14.07.2023 08:42 Відповісти
ты ******** недоумкуватый. Эта "власть" тридцать лет измывалась над своим народом. А теперь этот народ посылает такую власть на три буквы. И правильно делает. Я лично это делаю с удовольствием. А ты, гандон, космические корабли запускаешь, да? А я буду мыть туалеты, жопы, заправлять машины - что ты там еще придумаешь, козляра?
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14.07.2023 10:37 Відповісти
15% німців готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.
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14.07.2023 11:21 Відповісти
это называется выжать из ситуации по полной - соседи получают в ЕС неплохие пособия, сдают 2 квартиры в Одессе, оформили статус переселенца в Украине, т.к в селе живут родители, получают по впн 6000грн, которые теперь продлили еще на пол года
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14.07.2023 09:50 Відповісти

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