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Новини
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Санкції працюють: Росіян попередили про підвищення цін на авіаквитки на 40%

аэрофлот

Ціни на авіаційні квитки на рейсах в середині Росії у 2023 році зростуть на 15-20%, а на міжнародні польоти – до 40%.

Про це співвласник аеропорту "Внуково" та російської авіакомпанії "Азімут" Віталій Ванцев заявив в інтерв'ю РБК.

"Але не потрібно до цього ставитися так, що авіакомпанії охрініли, користуються ситуацією. З боку це може виглядати так, але все насправді інакше", – запевнив Ванцев.

За його словами, у російських авіаперевізників "значно" зросли витрати: особливо зростає вартість технічного обслуговування літаків через санкції, які забороняють постачання в Росію літаків та комплектуючих до них.

"Головний пріоритет будь-якої авіакомпанії – безпека польотів, а це все коштує грошей. У нас є склади запчастин, які нам дозволяють ще близько року більш-менш нормально існувати, а далі їх треба поповнювати. Але умови їхнього поповнення сильно змінилися, тому все подорожчало. І це, безумовно, відбивається на вартості кінцевого продукту", – пояснив російський бізнесмен.

Як повідомлялося, за даним Росстату, у травні 2023 року вартість авіаперельоту в салоні економ-класу по Росії зросла на 28% у річному обчисленні – до 6972,36 руб. з розрахунку на 1 тисячу кілометрів шляху. "е рекордна вартість перельотів по Росії із 2000 року – минулий рекорд (6 892,51 руб.) було зафіксовано у серпні 2010 року.

Загалом за перші п'ять місяців 2023 року ціна перельоту збільшилась на 32%.

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авіація (2263) росія (14573) санкції (4540) ціни (3584) авіасполучення (2507)


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Мокрі літають за кордон?
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13.07.2023 13:32 Відповісти
Закордон, це Грузія. Потім починається біла пляма.
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Туреччина - одні кацапи як завжди
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13.07.2023 14:05 Відповісти
Після кидку з "азовцями" можна тролити: ви туркам - гроші, а турки вам - хвошьіздов на голови.
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13.07.2023 14:20 Відповісти
і ішаки теж подорожають на 60 %
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13.07.2023 14:45 Відповісти
і що? раССєя - багата країна, можуть собі дозволити дорожчі білети на літаки! на раССєї навіть ЛІТАЮТЬ на відміну від України...

дайте знати, коли там перестануть літати! ось це РЕАЛЬНІ санкції!
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13.07.2023 16:54 Відповісти
роисся испокон веков на телегах ездила, могут повторить. Главное дороги погуще гуаном смазать, чтобы скользило хорошо.
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13.07.2023 16:54 Відповісти

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