Санкції працюють: Росіян попередили про підвищення цін на авіаквитки на 40%

Ціни на авіаційні квитки на рейсах в середині Росії у 2023 році зростуть на 15-20%, а на міжнародні польоти – до 40%.

Про це співвласник аеропорту "Внуково" та російської авіакомпанії "Азімут" Віталій Ванцев заявив в інтерв'ю РБК.

"Але не потрібно до цього ставитися так, що авіакомпанії охрініли, користуються ситуацією. З боку це може виглядати так, але все насправді інакше", – запевнив Ванцев.

За його словами, у російських авіаперевізників "значно" зросли витрати: особливо зростає вартість технічного обслуговування літаків через санкції, які забороняють постачання в Росію літаків та комплектуючих до них.

"Головний пріоритет будь-якої авіакомпанії – безпека польотів, а це все коштує грошей. У нас є склади запчастин, які нам дозволяють ще близько року більш-менш нормально існувати, а далі їх треба поповнювати. Але умови їхнього поповнення сильно змінилися, тому все подорожчало. І це, безумовно, відбивається на вартості кінцевого продукту", – пояснив російський бізнесмен.

Як повідомлялося, за даним Росстату, у травні 2023 року вартість авіаперельоту в салоні економ-класу по Росії зросла на 28% у річному обчисленні – до 6972,36 руб. з розрахунку на 1 тисячу кілометрів шляху. "е рекордна вартість перельотів по Росії із 2000 року – минулий рекорд (6 892,51 руб.) було зафіксовано у серпні 2010 року.

Загалом за перші п'ять місяців 2023 року ціна перельоту збільшилась на 32%.