Грошова маса зросла за місяць ще на 70 мільярдів, – Нацбанк

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання у травні на 1,6% у червні додала ще на 2,6%, або на 70,1 млрд грн і досягла 2,72 трлн грн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас зростання депозитів у червні прискорилося до 2,8% з 1,9% у травні і було забезпечене переважно гривневими депозитами, які після зростання у травні на 3,2% у червні збільшилися ще на 3, 7%, або 48,7 млрд грн – до 1 трлн 376,1 млрд грн.



При цьому валютні депозити, що скоротилися у травні на 0,6 млрд грн, у червні зросли на 6,7 млрд грн, або 1% – до 688,6 млрд грн (у гривневому еквіваленті).



Кошти в обігу поза банками (M0) після збільшення у травні на 0,7%, у червні додали ще 2,3% – до 664,2 млрд грн, майже повернувшись на рівень початку цього року.



Зростання грошової бази (резервних коштів) після прискорення у травні до 3,1% у червні сповільнилося до 1,6% – до 907,5 млрд грн. Така динаміка пов'язана із відсутністю у червні підвищення резервних вимог.



Крім того, на 1,1 млрд грн – до 46,7 млн грн – збільшились і готівка у касах банків.



Вкладення в депозитні сертифікати, що скоротилися у травні на 1 млрд грн, у червні підскочили на 51,5 млрд грн, або 12% – до 478,9 млрд грн.



Загалом за перше півріччя цього року грошова маса збільшилася на 9,1%, база – на 14,5%, тоді як кошти в обігу поза банками скоротилися на 0,3%.



Депозити зросли на 12,6%, зокрема гривневі – на 14,3%, валютні – на 9,3%, тоді як кредити скоротилися на 5,2%, у тому числі гривневі – на 4,1%, валютні – на 8,2%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні у 2022 році після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21% або на 435,2 млрд грн.

Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі – на 19,1% або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) – на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.

Грошова база у 2022 році збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. При цьому обсяг коштів в обігу поза банками за рік збільшився на 14,6% або на 85,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у 2022 році впав на 3,8% або на 39,1 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні – на 25,7 млрд грн.