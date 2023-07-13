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Рада виділила понад 570 мільйонів на добудову Музею Голодомору

голодомор

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 3473 щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.

"Ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. А от її реалізація допоможе досить швидко завершити вже розпочаті будівельні робіти, ввести обʼєкт в експлуатацію та гідно вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії", – уточнила нардепка.

Як нагадала Кравчук, на платформі цього Музею заплановано проведення основних офіційних заходів до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

Автор: 

ВР (2910) голодомор (6) музей (31)


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суки людям житло відбудуйте ! музеї будуть після перемоги .
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13.07.2023 14:38 Відповісти
А люди на мавіки і автомобілі збирають по гривні. Може б Віслюк і шапіто пішли б тихенько в ліс, десь під Авдіївкою в бік Донецька?
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13.07.2023 15:38 Відповісти

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