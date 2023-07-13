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Новини
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На щиті монумента "Батьківщина-Мати" встановлять тризуб зі сталі "Метінвесту"

щит

Група "Метінвест" безплатно виготовить сталь для українського тризуба, який замінить радянський герб на київському монументі "Батьківщина-Мати", а також стане фінансовим партнером проєкту з реконструкції пам’ятки.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію.

Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі "Метінвесту" завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Як нагадали в компанії, сам монумент "Батьківшина-Мати" зроблено зі сталі "Запоріжсталі", "Азовсталі" та ММК імені Ілліча, які входять до групи "Метінвест".

Для створення тризуба були залучені спеціалісти з кількох українських підприємств компанії. Прокат для оновленого символу виконали працівники спільного підприємства "Метінвесту" – комбінату "Запоріжсталь", що відновив марку сталі, з якої було виготовлено монумент.

Також компанія профінансувала ремонт крана, завдяки якому буде змонтовано герб. Скульптором проєкту став український митець Олексій Пергаменщик.

Монтаж композиції розпочнеться в липні й триватиме до 24 серпня цього року.

Проєкт реконструкції монумента реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України, що продовжує процес декомунізації та дерусифікації в країні.

Партнерами й фінансовими донорами проєкту, крім "Метінвесту", виступають monobank, КАН Девелопмент, "Нова Пошта", "Приватбанк", АТБ, "Ощадбанк".

Кошти для реконструкції акумулює Агенція стійкості культури (ACURE), що співпрацює зі Штабом порятунку спадщини для надання допомоги закладам та установам культури під час воєнної агресії РФ в Україні.

Автор: 

сталь (395) Метінвест (793) Новини компаній (3459)


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Топ коментарі
+11
Приберіть це совецке одоробло! Взагалі приберіть.

Не поганьте Тризуб встановленням його на символ совка.
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13.07.2023 14:55 Відповісти
+11
Нема чим зайнятись? Переплавте того ідола на зброю!
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13.07.2023 14:58 Відповісти
+11
Баба це символ епохи застою. Її потрібно демонтувати. Крапка.
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13.07.2023 15:17 Відповісти
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Безплатно? Ой, вей!
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13.07.2023 14:32 Відповісти
не пройшло і 30 років !
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13.07.2023 14:33 Відповісти
Из металла "Азовстали" надо тризуб делать.
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13.07.2023 14:37 Відповісти
Так "Азовсталь " ахметівський "Метінвест" прихватизував так само як і "Запоріжсталь " так різниці немає ніякої !
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13.07.2023 17:48 Відповісти
Причем тут это! Азовсталь наши стальные герои обороняли!
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13.07.2023 18:53 Відповісти
Хлопці і дівчата обороняли Маріуполь ,а не ахметівську "Азовсталь " просто вони використали її територію для оборони .
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13.07.2023 21:39 Відповісти
А еще наши хлопцы Донецк обороняли, а не ДАП. битва состоит из сражений.
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14.07.2023 04:51 Відповісти
"сколько стоит "бесплатно"?" (С)
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13.07.2023 14:38 Відповісти
О! Пішли кацапські темники...
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13.07.2023 14:44 Відповісти
Дуже вірнерішення!
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13.07.2023 14:39 Відповісти
Приберіть це совецке одоробло! Взагалі приберіть.

Не поганьте Тризуб встановленням його на символ совка.
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13.07.2023 14:55 Відповісти
Ти киянин?)
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13.07.2023 15:57 Відповісти
Якщо в ту тітку влетить "Калібр", ніхто шкодувати не буде.
Ні кияни, ні не кияни.
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13.07.2023 16:35 Відповісти
Яке відношення статуя має до калибрів? Мене так тішать не дуже розумні люди з культом карго.
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13.07.2023 18:26 Відповісти
А Ви -- вічний совок?
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13.07.2023 16:52 Відповісти
Ніт, я просто розумніший за вас, і думаю наперед. По -перше, це красиво, коли в сторону москви стоїть статуя в щитом і мечем, якби показує оркам, що тут їх у Києві не чекають. Тим більше с тризубом. По-друге і найголовне ,це історична пам'ятка другой світової. У постаменті Батьківщини матері- знаходиться великий 3-х поверховий музей ВВВ. Потім пройдуть роки, і хтось теж , такий само недолугий, буде хотіти зносити пам'ятки або меморіали, які будуть побудовані на честь російсько-української війни, ви цього хочете?
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13.07.2023 18:32 Відповісти
А що таке "ввв", добродію совче?

Ви не розумніший, а банальний тупий совок. Саме через таких совків у нас зараз війна.
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13.07.2023 18:47 Відповісти
Це спірне питання, бо українці ,які жили в УСРР фізично вступили у війну не у 1939, а в 1941. Вивіску можна поміняти на музеї, не проблема, може вже її там поміняли, я там давно не був. Але ви вашу тупість показали, бо навіть не знаєте, чому зараз війна. Війна почалася, тому що напав путін, бо він так вирішив, зібрав армію і напав. Винна в війні тільки росія. Вважати інакше, це бути дикуном.

Тут взагалі багато можна сказати. Наприклад, ваші діди воювали у 1941-1945? Чи ви теж олух царя небесного, який вважає, що Україна існує лише 30 років?Ви хочете, щоб онуки поважил тих, хто зараз воює на фронті?
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13.07.2023 19:01 Відповісти
Нема чим зайнятись? Переплавте того ідола на зброю!
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13.07.2023 14:58 Відповісти
і монтажні роботи будуть оплачені з вкраденого бабла роттердам+
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13.07.2023 15:04 Відповісти
краще розпиляти на метал та продати, на виручені гроші накупити "весільних дронів"
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13.07.2023 15:08 Відповісти
Був Совок радянський, тепер буде Совок український. …
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13.07.2023 15:13 Відповісти
Баба це символ епохи застою. Її потрібно демонтувати. Крапка.
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13.07.2023 15:17 Відповісти
Ти киянин?
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13.07.2023 16:23 Відповісти
Киянам вона ОСТОГИДЛА !
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13.07.2023 16:36 Відповісти
Не фантазуйте.
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13.07.2023 16:41 Відповісти
Сам хоч раз був у Києві?
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13.07.2023 16:59 Відповісти
Народився тут і живу тут 60 років.
Цю тітку я ще й будував.
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13.07.2023 22:18 Відповісти
Перефарбувався?
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13.07.2023 22:54 Відповісти
В п'ятому поколінні.
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13.07.2023 17:26 Відповісти
Нагадало анекдот, як переробили пам`ятник Леніну:
- спочатку на Горбачова, намалювавши на лисині пляму,
- потім знов на Леніна надягнувши на нього кепку,
- а потім з'ясували, що у нього друга кепка в руках.
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13.07.2023 15:17 Відповісти
Дуже добре, нарешті. Але цікаво, що буде з руків'ям меча на якому теж радянська символіка?
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13.07.2023 15:25 Відповісти
Уйоїще
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13.07.2023 15:27 Відповісти
Порівняйте з кацапським монументом" Родине-матери, установленном в в Волгограде"
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13.07.2023 17:00 Відповісти
Порівняв. Волгоградська нагадує Медузу-Горгону. Ну а "наша" просто мужеподібна ТП (кобла) з нержавіючої сталі.
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13.07.2023 17:29 Відповісти
Ахахахах, Це ж пригожин на другому фото. «Дайте снарядів!!»
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13.07.2023 21:44 Відповісти
не кіпішуйте вона на правельному місці правельна зброя і погляд в нужний бік як нагадування звідкілля ждати біди якщо уберем то забудемо про вікового ворога
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13.07.2023 15:39 Відповісти
Совкове минуле неможливо забути, це чималий шмат нашої історії, подобається це нам чи ні. Сподіваюсь це одоробло стане символом вичавлювання совка, очищення від скверни і одночасно збереження пам'яті про жахливі події на цій землі.
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13.07.2023 15:58 Відповісти
Тризуб має бути в золотому кольорі щоб блищав на сонці аналогічно верхівці Собору Михайлівського та Софії Київської.
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13.07.2023 16:30 Відповісти
Тризуб, покритий суспільним золотом, а щит покрасит емаллю синього кольору, думаю з технічної точки зору це можна зробити, було б лише бажання.
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Це високе доробало - велика ганьба України! Вже 30 років тому треба було прибрати цю брежнєвську родіну-мать, але її утримують навмисне. Чому? Бо всі керманичі України і Києва в Москві вбачають сталіцу іхнєй родіни...
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13.07.2023 16:30 Відповісти
З мечем "Батьківщина-Мати" та тризубом на щиті буде приходити до кацапів у страшному сні ...
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13.07.2023 16:35 Відповісти
Разом з "дарагім Лєанідом ільїчем " який її відкривав 9 травня 1981 року.
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13.07.2023 17:53 Відповісти
Читаю коменти і дивуюсь чому скільки дибілів! Одні герб міняють інші хочуть калібрами вдарити або на танки переплатити! Вам нічим зайнятися?
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13.07.2023 19:38 Відповісти

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