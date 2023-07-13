На щиті монумента "Батьківщина-Мати" встановлять тризуб зі сталі "Метінвесту"

Група "Метінвест" безплатно виготовить сталь для українського тризуба, який замінить радянський герб на київському монументі "Батьківщина-Мати", а також стане фінансовим партнером проєкту з реконструкції пам’ятки.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію.

Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі "Метінвесту" завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Як нагадали в компанії, сам монумент "Батьківшина-Мати" зроблено зі сталі "Запоріжсталі", "Азовсталі" та ММК імені Ілліча, які входять до групи "Метінвест".

Для створення тризуба були залучені спеціалісти з кількох українських підприємств компанії. Прокат для оновленого символу виконали працівники спільного підприємства "Метінвесту" – комбінату "Запоріжсталь", що відновив марку сталі, з якої було виготовлено монумент.

Також компанія профінансувала ремонт крана, завдяки якому буде змонтовано герб. Скульптором проєкту став український митець Олексій Пергаменщик.

Монтаж композиції розпочнеться в липні й триватиме до 24 серпня цього року.

Проєкт реконструкції монумента реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України, що продовжує процес декомунізації та дерусифікації в країні.

Партнерами й фінансовими донорами проєкту, крім "Метінвесту", виступають monobank, КАН Девелопмент, "Нова Пошта", "Приватбанк", АТБ, "Ощадбанк".

Кошти для реконструкції акумулює Агенція стійкості культури (ACURE), що співпрацює зі Штабом порятунку спадщини для надання допомоги закладам та установам культури під час воєнної агресії РФ в Україні.