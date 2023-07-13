"Укрзалізниця" виходить на європейський ринок: чим займатиметься її польська "дочка"

Створення європейської "дочки" "Укрзалізниці" Ukrainian Railways Cargo Poland дозволить поліпшити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність", – наголосив він.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи:

надаватиме комплексні послуги вантажоперевезень;

координуватиме роботу з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами;

контролюватиме рухомий складу товариства за кордоном.

"Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Зазначається, що довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу знаходиться на фінальній стадії розробки й буде затверджена найближчим часом наглядовою радою "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, 30 червня "Укрзалізниця" зареєструвала у Польщі товариство з обмеженою відповідальністю "Ukrainian Railways Cargo Poland". Сума уставного капіталу становит 5 тис. злотих (приблизно 45,5 тис. грн). Офіс товариства розташований у Варшаві. Членом правління є Михайло Пластун.